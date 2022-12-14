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Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» раскритиковал АПЛ

вчера, 18:55

Бывший игрок «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал АПЛ за отсутствие перерыва после чемпионата мира в Катаре:

Проблема в том, что игроки должны сразу возвращаться в свои клубы, а времени на восстановление нет. Я не знаю, как они будут справляться с разочарованием от вылета с чемпионата мира. Это будет очень тяжело. Хватит ли у игроков энергии тренироваться, думая о том, что они потерпели неудачу, когда могли выиграть?

У Англии была сильная команда, и они могли бы победить – игрокам будет трудно забыть это чувство.

Я не знаю, как клубы помогут игрокам. Но им нужно будет найти решение, потому что Премьер-Лига возвращается в Boxing Day. Я не ожидаю, что футболисты, игравшие в четвертьфинале, будут играть в первом же матче. Я думаю, клубы должны дать им отдохнуть и позволить вернуться в январе.

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Djebrael
Djebrael
вчера в 19:02
Это ЧМ не вовремя проходит... а все остальное как было так и есть
Гость
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