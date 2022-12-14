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Вратарь сборной Аргентины: «Мы играли против всего остального мира»

вчера, 17:50
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Основной вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о выходе своей сборной в финал чемпионата мира в Катаре:

Я просто не могу в это поверить. Мы проиграли первый матч, но внезапно всё перевернулось с ног на голову. Люди сомневались в нас, ведь мы прервали свою беспроигрышную серию из 36 игр. Да и в первом тайме против Мексики мы были немного небрежны.

Все хотели, чтобы мы проиграли, так что мы играли против остального мира. В этой группе из 26 игроков все являются бойцами, и за нами стоят 45 миллионов аргентинцев.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 08:07
А у того, что весь мир против них - причин много и все объективные
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:34
Это кажется... Весь мир желает вам победы..
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:11
Вы не играли,вы с меськой купили!
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:06
В финале Месси обыграет весь мир и вас тоже!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:03
Ты прав, вы отвратительны, и за вас никто в России не перрживает
амурец
амурец
вчера в 17:56
Ещё за вас судьи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:54
Ну, это слишком громко сказано...
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