Вратарь сборной Аргентины: «Мы играли против всего остального мира»

Основной вратарь сборной Аргентины высказался о выходе своей сборной в финал чемпионата мира в Катаре:

Я просто не могу в это поверить. Мы проиграли первый матч, но внезапно всё перевернулось с ног на голову. Люди сомневались в нас, ведь мы прервали свою беспроигрышную серию из 36 игр. Да и в первом тайме против Мексики мы были немного небрежны.

Все хотели, чтобы мы проиграли, так что мы играли против остального мира. В этой группе из 26 игроков все являются бойцами, и за нами стоят 45 миллионов аргентинцев.