Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Франция – Марокко

Бывший игрок Английской Премьер-лиги Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.
Я горжусь тем, что сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ. Они играли решительно, были лучше и крепче в обороне. Все игроки отлично поработали. Победителей не судят.
Франция — действующий чемпион мира, но ожидайте сюрприза. Марокко может обыграть Францию со счетом 1:0, как это было с Португалией в четвертьфинале.
В составе победителей трёх предыдущих ЧМ обязательно были игроки «Челси» с номерами, которые связаны с годом проведения турнира 😳😳😳
Я ни на что не намекаю, но в Катаре у Марокко есть аристократ Зиеш, который играет в АПЛ с числом 22 на спине....
В составе победителей трёх предыдущих ЧМ обязательно были игроки «Челси» с номерами, которые связаны с годом проведения турнира 😳😳😳
Я ни на что не намекаю, но в Катаре у Марокко есть аристократ Зиеш, который играет в АПЛ с числом 22 на спине....