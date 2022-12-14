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Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Франция – Марокко

вчера, 17:31
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший игрок Английской Премьер-лиги Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.

Я горжусь тем, что сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ. Они играли решительно, были лучше и крепче в обороне. Все игроки отлично поработали. Победителей не судят.

Франция — действующий чемпион мира, но ожидайте сюрприза. Марокко может обыграть Францию ​​со счетом 1:0, как это было с Португалией в четвертьфинале.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 21:37
Нет не в каких матчах сто процентов фаворита. Тем интереснее смотреть эти матчи.
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:05
А в каких проведенных уже матчах Марокко было фаворитом? Только с Канадой.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:42
Просто удивительнейшая цепочка совпадений 😱
В составе победителей трёх предыдущих ЧМ обязательно были игроки «Челси» с номерами, которые связаны с годом проведения турнира 😳😳😳
Я ни на что не намекаю, но в Катаре у Марокко есть аристократ Зиеш, который играет в АПЛ с числом 22 на спине....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:34
Что-то очень мне не верится. При всём уважении к сборной Марокко, но сборная Франции выглядит фаворитом.
Гость
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