Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Франция – Марокко

Бывший игрок Английской Премьер-лиги дал свой прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Марокко.

Я горжусь тем, что сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ . Они играли решительно, были лучше и крепче в обороне. Все игроки отлично поработали. Победителей не судят.

Франция — действующий чемпион мира, но ожидайте сюрприза. Марокко может обыграть Францию ​​со счетом 1:0, как это было с Португалией в четвертьфинале.