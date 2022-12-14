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Далич прокомментировал игру Месси

вчера, 17:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигранного полуфинала с Аргентиной высоко оценил игру Лионеля Месси:

Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.

Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:27
Даже соперники признают величие Месси.
Матч решил не только Месси, но и очень мотивированный Альварес, а также ещё 9 игроков сборной Аргентины. Вся команда выглядит как КОМАНДА. Ждём победы в финале!
Лучше бы объяснил, что за фигней страдала Хорватия в этом матче? С бразильцами со своей половины практически не вылезали, пока не подгорело. Ни метра свободного пространства не оставляли. А здесь вдруг понеслись изображать из себя чапаевцев. С чего вдруг с Аргентиной решили играть как с Люксембургом?
112910415
112910415
вчера в 18:46
всегда приятно видеть ( слышать, читать ) людей, которых досада от поражения не лишает объективности !
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:02
Дадут "Бой", за бронзу команде из Африки Марокко
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:19
Достойно и заслуженно..
Гость
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