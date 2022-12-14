Далич прокомментировал игру Месси

Главный тренер сборной Хорватии после проигранного полуфинала с Аргентиной высоко оценил игру :

Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.

Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть.