Далич прокомментировал игру Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигранного полуфинала с Аргентиной высоко оценил игру Лионеля Месси:
Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет.
Он был очень опасен, и его качество определило исход игры. Он играл по максимуму. Это тот Месси, которого мы ожидали увидеть.
Матч решил не только Месси, но и очень мотивированный Альварес, а также ещё 9 игроков сборной Аргентины. Вся команда выглядит как КОМАНДА. Ждём победы в финале!
Лучше бы объяснил, что за фигней страдала Хорватия в этом матче? С бразильцами со своей половины практически не вылезали, пока не подгорело. Ни метра свободного пространства не оставляли. А здесь вдруг понеслись изображать из себя чапаевцев. С чего вдруг с Аргентиной решили играть как с Люксембургом?
Матч решил не только Месси, но и очень мотивированный Альварес, а также ещё 9 игроков сборной Аргентины. Вся команда выглядит как КОМАНДА. Ждём победы в финале!
Лучше бы объяснил, что за фигней страдала Хорватия в этом матче? С бразильцами со своей половины практически не вылезали, пока не подгорело. Ни метра свободного пространства не оставляли. А здесь вдруг понеслись изображать из себя чапаевцев. С чего вдруг с Аргентиной решили играть как с Люксембургом?