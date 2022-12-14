Модрич: «Орсато — один из худших арбитров, которых я знаю»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказал свое мнение о главном арбитре матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины Даниэле Орсато.
Пенальти был ключевым моментом матча. Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было, потому что игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарем.
Не могу поверить, что в том эпизоде назначили одиннадцатиметровый. Это изменило ход игры. Я никогда не говорю об арбитрах, но сегодня это невозможно не сделать. Орсато — один из худших судей, которых я знаю. Он несколько раз судил матчи, в которых я принимал участие, и я не помню ничего хорошего в его решениях. Просто катастрофа.
"Орсато - один из лучших арбитров. Он назначил пенальти в мою пользу".
"Орсато - один из лучших арбитров. Он назначил пенальти в мою пользу".
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В штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задерживал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не делал ими никаких движений...