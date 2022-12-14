Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Модрич: «Орсато — один из худших арбитров, которых я знаю»

вчера, 18:31
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказал свое мнение о главном арбитре матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины Даниэле Орсато.

Пенальти был ключевым моментом матча. Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было, потому что игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарем.

Не могу поверить, что в том эпизоде назначили одиннадцатиметровый. Это изменило ход игры. Я никогда не говорю об арбитрах, но сегодня это невозможно не сделать. Орсато — один из худших судей, которых я знаю. Он несколько раз судил матчи, в которых я принимал участие, и я не помню ничего хорошего в его решениях. Просто катастрофа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера: «Месси сделает все, чтобы завоевать Кубок мира»
Сегодня, 13:14
Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»
Сегодня, 12:34
«Не грусти, братан. Ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими
Сегодня, 11:48 Фото
Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»
Сегодня, 01:32
Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»
Сегодня, 00:54
Главный тренер сборной Марокко: «Мы выложились по максимуму»
Сегодня, 00:53
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ blackthornexx (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:17
Там без меня уже куча экспертов из разных стран включали)...мнения разделились 50 на 50...у диванных тоже)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:05
Месси:
"Орсато - один из лучших арбитров. Он назначил пенальти в мою пользу".
Futurista
Futurista ответ blackthornexx (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
Вот фото в момент столкновения...где там что вратарь выставил?)...
В штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задерживал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не делал ими никаких движений...
wxyent4nezge
wxyent4nezge
вчера в 18:49
Нытье.....
e28taeg6ta5g
e28taeg6ta5g
вчера в 18:49
Модрич ни когда не высказывается по поводу судейства, даже он не выдержал, первый тайм судился в одну сторону
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 