Модрич: «Орсато — один из худших арбитров, которых я знаю»

Полузащитник сборной Хорватии высказал свое мнение о главном арбитре матча 1/2 финала ЧМ -2022 против Аргентины .

Пенальти был ключевым моментом матча. Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было, потому что игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарем.

Не могу поверить, что в том эпизоде назначили одиннадцатиметровый. Это изменило ход игры. Я никогда не говорю об арбитрах, но сегодня это невозможно не сделать. Орсато — один из худших судей, которых я знаю. Он несколько раз судил матчи, в которых я принимал участие, и я не помню ничего хорошего в его решениях. Просто катастрофа.