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Уокер: «Матчи „Сити“ и „Ливерпуля“ – лучшее противостояние в истории АПЛ»

вчера, 22:29

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о противостоянии «Горожан» и «Ливерпуля» в АПЛ:

Является ли противостояние «Сити» и «Ливерпуля» в последние годы лучшим в АПЛ? Я думаю да, с точки зрения уровня футбола. Нет никакого неуважения к «Арсеналу», который был потрясающим, или к МЮ, которые тоже были великолепны и выиграли много титулов.

Считаю, что уровень футбола и уровень игроков, которые сейчас приходят в лигу, просто потрясающий. Это прекрасно для нейтральных болельщиков.

Хотел бы я, чтобы мы легко побеждали в АПЛ каждый год? Конечно, хотел бы. Но то, что происходит сейчас в АПЛ это здорово.

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Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 23:21
За обоих. Гвардиола сделал таким Сити. Не думаю, что после него кто-то сможет что-то подобное показать.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:14
Ты за гвардиолу болеешь или за МС?
Elliada
Elliada
вчера в 22:54
Английское Классико. Хотя не думаю, что противостояние будет длиться долго. Когда Гвардиола уйдет, соперничества не будет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:30
После игры и порассуждаем...)
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