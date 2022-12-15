Уокер: «Матчи „Сити“ и „Ливерпуля“ – лучшее противостояние в истории АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» высказался о противостоянии «Горожан» и «Ливерпуля» в АПЛ :

Является ли противостояние «Сити» и «Ливерпуля» в последние годы лучшим в АПЛ ? Я думаю да, с точки зрения уровня футбола. Нет никакого неуважения к «Арсеналу», который был потрясающим, или к МЮ , которые тоже были великолепны и выиграли много титулов.

Считаю, что уровень футбола и уровень игроков, которые сейчас приходят в лигу, просто потрясающий. Это прекрасно для нейтральных болельщиков.