Уокер: «Матчи „Сити“ и „Ливерпуля“ – лучшее противостояние в истории АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о противостоянии «Горожан» и «Ливерпуля» в АПЛ:
Является ли противостояние «Сити» и «Ливерпуля» в последние годы лучшим в АПЛ? Я думаю да, с точки зрения уровня футбола. Нет никакого неуважения к «Арсеналу», который был потрясающим, или к МЮ, которые тоже были великолепны и выиграли много титулов.
Считаю, что уровень футбола и уровень игроков, которые сейчас приходят в лигу, просто потрясающий. Это прекрасно для нейтральных болельщиков.
Хотел бы я, чтобы мы легко побеждали в АПЛ каждый год? Конечно, хотел бы. Но то, что происходит сейчас в АПЛ это здорово.