Сестра Роналду высказала свое мнение о вылете Португалии с ЧМ-2022

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вчера, 20:53

Сестра нападающего сборной Португалии Катя Авейру высказала свое мнение о вылете национальной команды с ЧМ -2022, опубликовав пост в социальных сетях.

Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. К сожалению, в Португалии этот урок еще не усвоили.

Напомним, что португальцы закончили свое выступление на турнире на стадии 1/4 финала, где проиграли сборной Марокко (0:1).