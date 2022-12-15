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Сестра Роналду высказала свое мнение о вылете Португалии с ЧМ-2022

вчера, 20:53
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру высказала свое мнение о вылете национальной команды с ЧМ-2022, опубликовав пост в социальных сетях.

Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. К сожалению, в Португалии этот урок еще не усвоили.

Напомним, что португальцы закончили свое выступление на турнире на стадии 1/4 финала, где проиграли сборной Марокко (0:1).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Он конечно великий футболист, но вся его семейка вмести с ним во главе, мягко говоря заносчивые
League1
League1
вчера в 22:59
Хорошо сказала и, главное, правильно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:18, ред.
Криштиану, у тебя ведь много денег-купи сестре мозги и немножко воспитания на сдачу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:29
Салихова,эти сестры нарцисса....какое отношение имееют к футболу,чтобы часто цитироаать их глупые рассуждения,не понятно всё это.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:24
Скоро в Португалии народная любовь к сестрам Роналду будет такая же, как у нас к Зареме Салиховой.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:23
15 лет слушали стоны Роналду, сейчас еще 15 лет будем слушать стоны сестры Роналду
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Сборная может и страна, братец твой не страна, а её гражданин.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 21:06
Теперь все жизнь будет плакать!
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:04
братик и сестренка все еще плачут
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