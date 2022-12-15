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Зеедорф: «Я хочу увидеть финал, где Месси и Мбаппе забьют по мячу»

вчера, 20:33
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Экс-игрок «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о предстоящем финале чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

У Аргентины есть чему поучиться: там не играют сильнейшие футболисты, но это очень крепкий коллектив, решительный и компактный. И у них есть Лионель Месси. О Франции можно сказать подобное, ибо у них есть исполнители, схожие по уровню с аргентинскими — возможно, немного выше — и есть Килиан Мбаппе. Французы уже давно играют вместе и являются действующими победителями.

Этот финал будет замечательным, в нем сыграют две действительно сильные команды. Месси заслужил это за свой вклад в футбол. Я хочу увидеть финал, где Месси и Мбаппе забьют по мячу, фаворитом считаю Аргентину. Пусть они одержат победу со счётом 2:1.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:01
Это был бы самым отвратительным финалом!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42
Всё может случится. Вот только пусть победит сборная Франции.
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