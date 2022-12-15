Зеедорф: «Я хочу увидеть финал, где Месси и Мбаппе забьют по мячу»

Экс-игрок «Милана» высказался о предстоящем финале чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

У Аргентины есть чему поучиться: там не играют сильнейшие футболисты, но это очень крепкий коллектив, решительный и компактный. И у них есть Лионель Месси. О Франции можно сказать подобное, ибо у них есть исполнители, схожие по уровню с аргентинскими — возможно, немного выше — и есть Килиан Мбаппе. Французы уже давно играют вместе и являются действующими победителями.

Этот финал будет замечательным, в нем сыграют две действительно сильные команды. Месси заслужил это за свой вклад в футбол. Я хочу увидеть финал, где Месси и Мбаппе забьют по мячу, фаворитом считаю Аргентину. Пусть они одержат победу со счётом 2:1.