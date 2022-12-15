Венгер похвалил вратаря сборной Аргентины

Бывший главный тренер «Арсенала» похвалил голкипера сборной Аргентины :

Я очень рад за него. Мы знали о его мастерстве. У него было огромное желание учиться, была страсть к футболу.

Иногда он отправлялся в аренду и даже не выходил на поле. Но это не мешало ему верить в себя, сохранять мотивацию.

Сейчас я вижу его игру, понимая, через что он прошел, и восхищаюсь его достижениями еще сильнее. Прекрасная работа, Эми, мы тобой гордимся!