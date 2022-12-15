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Венгер похвалил вратаря сборной Аргентины

вчера, 20:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса:

Я очень рад за него. Мы знали о его мастерстве. У него было огромное желание учиться, была страсть к футболу.

Иногда он отправлялся в аренду и даже не выходил на поле. Но это не мешало ему верить в себя, сохранять мотивацию.

Сейчас я вижу его игру, понимая, через что он прошел, и восхищаюсь его достижениями еще сильнее. Прекрасная работа, Эми, мы тобой гордимся!

Мартинес представлял «канониров» с 2012 по 2020 год.

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HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 21:03
Вратарь сборной Аргентины здорово играл до этого момента.
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