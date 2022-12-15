Кариус рассказал о своём отношении к Юргену Клоппу

Немецкий вратарь «Ньюкасла» не играл за «Ливерпуль» с 2018 года, после проигранного финала Лиги чемпионов с «Реалом». Он провел два сезона в аренде в «Бешикташе» и один – в «Унионе». Вернувшись в состав «Ливерпуля» в прошлом сезоне, Кариус не провел ни одного матча.

Мое время в «Ливерпуле» подошло к концу, и я собирался двигаться дальше, но потом возникли трудности с оформлением трансфера. Я оказался в ситуации, когда мне пришлось остаться в команде, зная, что у меня не будет шанса.

Я открыто обсуждал это с Клоппом. Нет никакой вражды, но знать свое положение с самого начала было тяжело.

Оставаясь вне состава, ты теряешь чувство, которое испытываешь, когда выигрываешь, проигрываешь и путешествуешь вместе с командой.

Ты просто скучаешь по этому. Нелегко сохранять позитивный настрой и продолжать работать, когда знаешь, что не будешь участвовать в игре. Я многому научился и старался делать все возможное на тренировках и сохранять позитивный настрой.