Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Кариус рассказал о своём отношении к Юргену Клоппу

вчера, 22:04

Немецкий вратарь «Ньюкасла» Лорис Кариус не играл за «Ливерпуль» с 2018 года, после проигранного финала Лиги чемпионов с «Реалом». Он провел два сезона в аренде в «Бешикташе» и один – в «Унионе». Вернувшись в состав «Ливерпуля» в прошлом сезоне, Кариус не провел ни одного матча.

Мое время в «Ливерпуле» подошло к концу, и я собирался двигаться дальше, но потом возникли трудности с оформлением трансфера. Я оказался в ситуации, когда мне пришлось остаться в команде, зная, что у меня не будет шанса.

Я открыто обсуждал это с Клоппом. Нет никакой вражды, но знать свое положение с самого начала было тяжело.

Оставаясь вне состава, ты теряешь чувство, которое испытываешь, когда выигрываешь, проигрываешь и путешествуешь вместе с командой.

Ты просто скучаешь по этому. Нелегко сохранять позитивный настрой и продолжать работать, когда знаешь, что не будешь участвовать в игре. Я многому научился и старался делать все возможное на тренировках и сохранять позитивный настрой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жулио Сезар: «Как бразилец, я должен поддерживать Францию»
Сегодня, 00:41
Швайнштайгер: «Тен Хаг принимает непростые решения»
Сегодня, 00:23
Невилл: «Я считаю Месси одним из лучших в истории, но это вопрос вкуса»
Сегодня, 00:21
Крамарич – о сборной Марокко: «Они отдадут свои жизни, чтобы выиграть»
Сегодня, 00:00
Неста о Роналду: «Я в 38 лет играл раз в месяц. Он всё ещё один из лучших»
Вчера, 23:54
Эллиотт: «С самого детства я просто обожаю Месси»
Вчера, 23:52
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:21, ред.
Ну так Кариус и заслуженно присел на лавку. Хотя вратаря конечно сложнее всего, одна досадная ошибка и есть шанс больше никогда не играть на самом высоком уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 