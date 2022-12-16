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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

В ПСЖ назвали стоимость Килиана Мбаппе

вчера, 16:37

Источник в ПСЖ назвал стоимость нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Telegraph.

Если люди осознают, во сколько Килиана оценивают, они поймут, насколько он важен для клуба.

Стоимость Мбаппе? 300-350 миллионов евро. «Реал» предлагал за него больше, чем мы, а он выбрал ПСЖ. Он решил остаться здесь, дело не в деньгах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:28
У ПСЖ по ходу какая-то своя вселенная, где они думают, что за 300 млн можно покупать футболистов. За те 5 лет, что прошли с трансферов Неймара и Мбаппе, никто не подошёл близко к этим суммам - 222 и 180 млн. Отметку в 140 млн никто не преодолел, Дембеле, Коутиньо и Азар примерно во столько обошлись своим клубам со всеми бонусами, ну и чуть дальше Гризманн, Феликс и так далее. Но 150 точно кроме ПСЖ никто не пробивал. А тут 300-350 они хотят. Как бы Мбаппе не был крут, но такие деньги пока что даже за него никто не заплатит, тем более скоро у него опять контракт к концу подойдёт, более-менее вменяемый ценник это 150 максимум, всё что выше просто безумие, в конце концов Мбаппе не робот, чтоб гарантировать минимум 1 гол в каждой игре в любом турнире на протяжении всех лет своего контракта и при этом вообще не травмироваться, только в этом случае ещё был бы смысл кому-то потратить на него 200+ и закрыть вопрос с атакой надолго.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:04
Опять эти разговоры о деньгах - они мешают футболу.
cska1948
cska1948
вчера в 19:38, ред.
"...Он решил остаться здесь, дело не в деньгах."
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Когда идёт разговор о том сколько стоит или получает тот или иной футболист, то мы знаем, что дело не в деньгах, а в их количестве.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:27
Это почти 350 Дзюб
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:58, ред.
Когда речь о трети млрд евро...фраза "Дело не в деньгах" звучит глупо.....
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 18:50
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:49
Гнусный инсайдер, вранье в каждом слове
Zak11
Zak11
вчера в 18:48
Ага, остался из-за любви к ПСЖ. Парнишка мечту на деньги променял) Все мы знаем, что ПСЖ предложил супер-космические деньги по контракту...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:47
Да ни сколько он не стоит,как и остальные футболисты настоящего.Люди без человеческого достоинства,живой товар,согласившийся оценивать себя уровнем прихоти взрослых дядь-воров и их готовностью выбросить часть "честно заработанных" денег.
pomor45
pomor45
вчера в 18:37
Футбол - мир сумасшедших людей, в котором дикари фанаты громят всё кругом по любому поводу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:55
После финала ценник поменяется...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 17:51
Как это дело не в деньгах, если он в ПСЖ остался ради них и обещанной ему власти. Как то уж сами себе противоречат
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:49
Не миллиард, уже хорошо.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:44
Пошщщел он на ....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
доктоР7
доктоР7
вчера в 17:22
Ценник на футболëров нынче бешенный, цены кусаются. Тем не менее, платить деньги, которые за него заплатили ПСЖ, неразумно. Хотя... Пятая лига Европы, кто туда пойдёт. Либо на исходе карьеры, как Месси, либо в самом начале, как Сашок Головин после ЧМ в РФ. А ушастого ПСЖ всë равно не видать, как собственных ушей))
shur
shur
вчера в 16:56
...мы здесь, группа товарищей, посовещались и решили, дадим
парню в два раза больше, только чтобы в воскресенье.....!!!!!!!!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:49
Сомневаюсь что Реал предлагал больше…
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:41
Налетай - торопись, покупай - живопись... Хе-хе..
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:38, ред.
В их количестве дело.
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