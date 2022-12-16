В ПСЖ назвали стоимость Килиана Мбаппе

Источник в ПСЖ назвал стоимость нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Telegraph.
Если люди осознают, во сколько Килиана оценивают, они поймут, насколько он важен для клуба.
Стоимость Мбаппе? 300-350 миллионов евро. «Реал» предлагал за него больше, чем мы, а он выбрал ПСЖ. Он решил остаться здесь, дело не в деньгах.
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Когда идёт разговор о том сколько стоит или получает тот или иной футболист, то мы знаем, что дело не в деньгах, а в их количестве.
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Когда идёт разговор о том сколько стоит или получает тот или иной футболист, то мы знаем, что дело не в деньгах, а в их количестве.
парню в два раза больше, только чтобы в воскресенье.....!!!!!!!!!!
парню в два раза больше, только чтобы в воскресенье.....!!!!!!!!!!