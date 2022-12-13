Предприниматель напечатал 18000 футболок, посвящённых победе Англии на ЧМ

Предприниматель и футбольный болельщик Карл Бакстер был уверен в победе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Он напечатал 18000 футболок с надписью «Англия. Обладатели Кубка мира 2022. Он наконец-то дома». В будущем англичанин планировал их продать, однако помешало весомое обстоятельство: сборная Англии покинула турнир, уступив французам в четвертьфинале (1:2). Бакстер прокомментировал ситуацию:
У нас было много пустых футболок, которые мы купили пару лет назад, но которые особо не удавалось продать, поэтому я решил рискнуть и напечатать какое-то количество маек в ожидании выгоды. Я, как болельщик сборной Англии, абсолютно удивлен тем, что мы прошли так далеко.
В описании к товару в интернет магазине сказано:
Мы сделали цену на эти уникальные товары ниже (с 30 до 10 фунтов), ибо, разумеется, больше получить за них мы не сможем. Так что носите их с гордостью, пополните свою коллекцию, мойте ими окна... мы не знаем.
Бакстер сообщил, что производство футболок было недорогим, часть из них он уже продал, однако от остальных еще предстоит избавиться.
Надо было с его именем футболки печатать, не прогадали бы!!!
P.S. Единственный и спорный выигранный ЧМ у Англии был благодаря судье на линии Тофику Бахрамову. Он засчитал гол, которого не было.
Надо было с его именем футболки печатать, не прогадали бы!!!
P.S. Единственный и спорный выигранный ЧМ у Англии был благодаря судье на линии Тофику Бахрамову. Он засчитал гол, которого не было.