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Предприниматель напечатал 18000 футболок, посвящённых победе Англии на ЧМ

сегодня, 16:33

Предприниматель и футбольный болельщик Карл Бакстер был уверен в победе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Он напечатал 18000 футболок с надписью «Англия. Обладатели Кубка мира 2022. Он наконец-то дома». В будущем англичанин планировал их продать, однако помешало весомое обстоятельство: сборная Англии покинула турнир, уступив французам в четвертьфинале (1:2). Бакстер прокомментировал ситуацию:

У нас было много пустых футболок, которые мы купили пару лет назад, но которые особо не удавалось продать, поэтому я решил рискнуть и напечатать какое-то количество маек в ожидании выгоды. Я, как болельщик сборной Англии, абсолютно удивлен тем, что мы прошли так далеко.

В описании к товару в интернет магазине сказано:

Мы сделали цену на эти уникальные товары ниже (с 30 до 10 фунтов), ибо, разумеется, больше получить за них мы не сможем. Так что носите их с гордостью, пополните свою коллекцию, мойте ими окна... мы не знаем.

Бакстер сообщил, что производство футболок было недорогим, часть из них он уже продал, однако от остальных еще предстоит избавиться.

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Перевод с news.sky.com
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:51
Ясно, что ушел в минуса, но по прежнему пыжится.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:29
Надо то было всего дописать три буквы: "Англия. НЕ Обладатель Кубка мира 2022. ОнА наконец -то дома."
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:08
Мог бы немного футболок SOCCER.RU подарить - были бы хорошие призы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:55
Да здравствует сборная Англии !)))
1 984
1 984
сегодня в 16:52
Хреновый из него предприниматель. Риски просчитывать явно не учился.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:43
Сглазил клоун). Видимо не знает, "не говори гоп пока не перепрыгнул")). "Мойте окна...не знаю.."🤣
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:42
У сборной Англии было всё, что бы выиграть чемпионат мира, ну кроме Тофика Бахрамова!
Надо было с его именем футболки печатать, не прогадали бы!!!

P.S. Единственный и спорный выигранный ЧМ у Англии был благодаря судье на линии Тофику Бахрамову. Он засчитал гол, которого не было.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:41
моите име окна - а я смотрю англичене очень уважают свою команда
minamata
minamata
сегодня в 16:39
18000 футболок на память и пенальти Кейна.
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