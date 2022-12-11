«Рубин» не получит финансирования от Республики Татарстан в этом сезоне

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сегодня, 14:07

Появилась информация о структуре финансирования футбольного клуба «Рубин».

По информации источника, казанский клуб не получит средств от Республики Татарстан до конца сезона. Бюджет «Рубина» на сезон 2022/23 составляет чуть меньше 2 млрд рублей. Эта сумма на 30% меньше той, что клуб получал в прошлом сезоне.

В Татарстане уверены, что СИБУР выполнит все свои обязательства до конца сезона, и не планируют дополнительных вложений в клуб. «Рубин» должен покинуть генеральный директор , работавший в клубе с 2018 года. Его заменит глава татарстанского управления налоговой службы Марат Сафиуллин, вместе с тем должна поменяться форма собственности клуба: обсуждается вариант его оформления в муниципальном статусе.