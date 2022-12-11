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«Рубин» не получит финансирования от Республики Татарстан в этом сезоне

сегодня, 14:07

Появилась информация о структуре финансирования футбольного клуба «Рубин».

По информации источника, казанский клуб не получит средств от Республики Татарстан до конца сезона. Бюджет «Рубина» на сезон 2022/23 составляет чуть меньше 2 млрд рублей. Эта сумма на 30% меньше той, что клуб получал в прошлом сезоне.

В Татарстане уверены, что СИБУР выполнит все свои обязательства до конца сезона, и не планируют дополнительных вложений в клуб. «Рубин» должен покинуть генеральный директор Рустем Сайманов, работавший в клубе с 2018 года. Его заменит глава татарстанского управления налоговой службы Марат Сафиуллин, вместе с тем должна поменяться форма собственности клуба: обсуждается вариант его оформления в муниципальном статусе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:46
если будет вдруг муниципальный статус ...
с приличным финансированием это не совместимо (
ДСА
ДСА
сегодня в 15:33
Теперь понятно почему Лёня ушёл.
drug01
drug01
сегодня в 14:48
Решили пустить Рубин в далёкое будущее
Сп62
Сп62
сегодня в 14:43
Значит возвращение в РПЛ можно отложить на неопределённое время.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:34
Тяжко будет в этом сезоне Рубину . И уж точно усложнится задача выхода в РПЛ . К тому же смена в руководстве клуба и тренерского штаба наврядли сможет исправить всю возникшую ситуацию в команде за этот короткий срок . То что клуб сейчас будет получать на 30% меньше финансирования , чем в прошлом сезоне, это нормально , потому что для ФНЛ эти деньги будут достаточными для решения любых задач . Не думаю что у какого-то другого клуба ФНЛ будет больше финансирование чем у Рубина . Проблемы клуба находятся внутри как в руководстве, так и тренерском штабе, а их нужно срочно решать , чтобы выбраться из сложившейся ситуации и вернуться обратно в РПЛ . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:26
Видимо в Казани не любят футбол - печально
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