Левандовски: «Мы не ехали на чемпионат мира из-за денег»

Нападающий сборной Польши прокомментировал слухи о призовых для игроков сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

Это произошло во время встречи, которая длилась несколько минут. Случилась она прямо перед тем, как мы выехали в аэропорт. Это был неформальный разговор. Премьер-министр сделал заявление, но, честно говоря, мы не восприняли его всерьез.

Игроки сборной никогда ничего не требовали и не ждали государственных денег. Мы не ехали на чемпионат мира из-за денег, я хочу, чтобы это было ясно.