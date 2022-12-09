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Левандовски: «Мы не ехали на чемпионат мира из-за денег»

вчера, 19:41

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал слухи о призовых для игроков сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

Это произошло во время встречи, которая длилась несколько минут. Случилась она прямо перед тем, как мы выехали в аэропорт. Это был неформальный разговор. Премьер-министр сделал заявление, но, честно говоря, мы не восприняли его всерьез.

Игроки сборной никогда ничего не требовали и не ждали государственных денег. Мы не ехали на чемпионат мира из-за денег, я хочу, чтобы это было ясно.

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протон
протон
вчера в 23:52
Рассчитывали, что им отдадут российские призовые, так же как и российское место на ЧМ
Mher Door
Mher Door
вчера в 19:55
Вы ехали победить
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:54
Левандовски они точно не нужны :))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:54
Вы ехали туда по ошибке!
Гость
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