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Россиянин Дёмин продал английский «Борнмут» американцу Фоули

сегодня, 18:23

Английский «Борнмут» сменил владельца.

Британский бизнесмен российского происхождения Максим Дёмин продал 100% акций клуба американской компании Black Knight Football Club. Её управляющим генеральным партнёром является Билл Фоули — владелец хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс». Сообщается, что сумма сделки составила 120 млн фунтов стерлингов.

Фоули возглавляет Fidelity National Financial, одну из крупнейших страховых компаний в США.

Миноритарную долю акций также приобрёл голливудский актер Майкл Б. Джордан.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:04, ред.
Россиянин Дёмин продал английский «Борнмут» американцу Фоули .

Зачем вообще приписывать Дёмина к России, который уже давным давно не является официальным гражданином России.

Есть один большой пример товарища Абрамовича, который имеет гражданство РФ, Великобритании, и Израиля, но, однако, клуб которым он владел забрали без всяких проблем и компромиссов. Может просто признать что товарищ Дёмин никакого отношения уже не имеет к России, а то бы уже просто не смог ничего продать в рамках англосаксонской юрисдикции.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:39
Так россиянин или британец российского происхождения или всё же двойное гражданство?
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