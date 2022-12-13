Россиянин Дёмин продал английский «Борнмут» американцу Фоули .

Английский «Борнмут» сменил владельца.
Британский бизнесмен российского происхождения Максим Дёмин продал 100% акций клуба американской компании Black Knight Football Club. Её управляющим генеральным партнёром является Билл Фоули — владелец хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс». Сообщается, что сумма сделки составила 120 млн фунтов стерлингов.
Фоули возглавляет Fidelity National Financial, одну из крупнейших страховых компаний в США.
Миноритарную долю акций также приобрёл голливудский актер Майкл Б. Джордан.
Зачем вообще приписывать Дёмина к России, который уже давным давно не является официальным гражданином России.
Есть один большой пример товарища Абрамовича, который имеет гражданство РФ, Великобритании, и Израиля, но, однако, клуб которым он владел забрали без всяких проблем и компромиссов. Может просто признать что товарищ Дёмин никакого отношения уже не имеет к России, а то бы уже просто не смог ничего продать в рамках англосаксонской юрисдикции.
Зачем вообще приписывать Дёмина к России, который уже давным давно не является официальным гражданином России.
Есть один большой пример товарища Абрамовича, который имеет гражданство РФ, Великобритании, и Израиля, но, однако, клуб которым он владел забрали без всяких проблем и компромиссов. Может просто признать что товарищ Дёмин никакого отношения уже не имеет к России, а то бы уже просто не смог ничего продать в рамках англосаксонской юрисдикции.