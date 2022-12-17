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Почеттино: «Аргентине нужно, чтобы остальные 10 игроков сражались за Месси»

сегодня, 10:28
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Бывший тренер ПСЖ и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что игроки Аргентины должны сражаться за Лионеля Месси:

В 1986 году команда Аргентины поняла, что если они построят команду вокруг лучшего игрока в мире, тогда это был Марадона, а сейчас – Месси, то все будет возможно.

По-моему, это самое важное в нынешней сборной Аргентины, и именно поэтому она сыграет в финале в воскресенье. Потому что игроки полностью понимают свою задачу: когда у тебя в команде есть Месси, ты должен сражаться за него.

Когда мяч у тебя, ты должен отдать его Месси как можно быстрее, чтобы он мог что-то создать. Поэтому игроки знают, что им нужно делать в каждый момент, чтобы дать Месси все необходимое для решающего момента, как это было во вторник вечером против Хорватии.

Конечно, Аргентине нужен Месси, но и Месси нужно, чтобы остальные 10 игроков боролись за него в каждом моменте. Это один из ключевых моментов этой команды. То, как все они верят, что, играя ради Месси, они могут выиграть чемпионат мира.

Видно, что игроки выкладываются на 120 процентов, чтобы сделать это. Разные игроки: Родриго де Пауль, Алексис МакАллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, они отдают все, что у них есть, и даже больше, и делают это ради Месси. Они отдают все, потому что это их мечта, они очень близки. Они знают, что все возможно, ведь у них есть Месси.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:09, ред.
Есть реальный шанс и такого шанса может долго, долго,долго не быть. Это по-моему понимают все. От Месси, до игроков, тренерского штаба, болельщиков. Ещё вспомнил поговорку: "На Бога надейся, но сам не плошай". У Французов с Мбаппе все впереди. Поэтому за Аргентину, Месси и Ко. Это их последний шанс, последний бой. Победят французы наверно отвернусь от них ещё дальше. Не могу видеть этих перекаченнных мушкетёров от которых Дюма переварачивается, наверно, в деревянном макентоше. Меня же просто тошнит от них, образно).
Elliada
Elliada
сегодня в 11:33
Болею за Аргентину не только из-за Месси, но и потому, что Франция раздражает. Собрали сборную Африки под флагом Франции и судьи им помогают, как, например, в финале Лиги Наций, когда засчитали гол из офсайда
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:34
Только командная игра будет залогом успеха
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