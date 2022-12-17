Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Тренер сборной Марокко о матче за бронзу ЧМ: «Я чувствую себя дураком»

сегодня, 08:57
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко18:00 Не начался

Тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за 3-е место на чемпионате мира в Катаре:

Не буду лукавить, я немного волнуюсь по поводу этого матча. Я думаю, что играть через два дня после такого разочарования, как поражение в полуфинале, очень сложно для обеих команд.

Я чувствую себя дураком от того, что мы займем третье или четвертое место. Марокко не будет в финале, и даже если бы мы там были и заняли второе место, я бы сказал то же самое.

Но если говорить позитивно, то финишировать третьими, с точки зрения имиджа, было бы великолепно, ведь Марокко будет на мировом подиуме. Мы очистили наш разум, ведь когда проигрываешь полуфинал чемпионата мира – это тяжело, особенно для нас, потому что он был первым, со всеми сопутствующими эмоциями.

Игроки все еще голодны, они хотят закончить хорошо, они понимают, что предстоит еще один матч. Думаю, они понимают, что занять третье место – не то же самое, что занять четвертое и что было бы неплохо привезти домой медаль.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анри о Дешаме: «Есть люди, которых коснулись боги»
Сегодня, 14:25
Дембеле: «Мы не боимся вируса»
Сегодня, 13:40
Жиньяк: «Я француз, но хотел бы, чтобы Месси выиграл ЧМ»
Сегодня, 13:07
Дешам: «Некоторые французы тоже бы хотели, чтобы Месси выиграл ЧМ»
Сегодня, 12:44
Дешам прокомментировал возможное участие в финале Бензема
Сегодня, 12:43
Гендиректор Суперлиги: «Проект не мёртв, а жив. Клубы хотят изменений»
Сегодня, 12:19
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 11:38
В какой-то мере такое отношение восхищает.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:29
Каждая сборная на ЧМ стремится выиграть. Главное победа, а не участие. Марокко добилась невероятного успеха, но им обидно, ведь они были в двух шагах от золота
Храневец
Храневец
сегодня в 11:08
Они и так прыгнули выше головы !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:41
Ну зачем выеживаваться. Полуфинал это уже огромный успех. А если смогут выиграть матч за 3 место, то уже станет героем своей страны. Так что это максимум чего Марокко достигла.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:38
Что то сильно он себя переоценивает.
112910415
112910415
сегодня в 09:10
определённый разрыв мозга почти неизбежен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 