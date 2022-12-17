Тренер сборной Марокко о матче за бронзу ЧМ: «Я чувствую себя дураком»

Тренер сборной Марокко поделился ожиданиями от матча за 3-е место на чемпионате мира в Катаре:

Не буду лукавить, я немного волнуюсь по поводу этого матча. Я думаю, что играть через два дня после такого разочарования, как поражение в полуфинале, очень сложно для обеих команд.

Я чувствую себя дураком от того, что мы займем третье или четвертое место. Марокко не будет в финале, и даже если бы мы там были и заняли второе место, я бы сказал то же самое.

Но если говорить позитивно, то финишировать третьими, с точки зрения имиджа, было бы великолепно, ведь Марокко будет на мировом подиуме. Мы очистили наш разум, ведь когда проигрываешь полуфинал чемпионата мира – это тяжело, особенно для нас, потому что он был первым, со всеми сопутствующими эмоциями.

Игроки все еще голодны, они хотят закончить хорошо, они понимают, что предстоит еще один матч. Думаю, они понимают, что занять третье место – не то же самое, что занять четвертое и что было бы неплохо привезти домой медаль.