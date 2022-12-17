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Зеедорф сравнил Мбаппе и Месси

сегодня, 00:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Экс-игрок национальной команды Нидерландов Кларенс Зеедорф сравнил нападающих сборных Франции и Аргентины Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

Мбаппе проделал невероятную работу, мне нравится наблюдать за его игрой. Как только он касается мяча, вы понимаете, что произойдёт нечто особенное. Но его игра отличается от Месси. Лионель может задавать тон игре в любой части поля. Сегодня его не стоит сравнивать ни с кем. Мбаппе играет ближе к воротам, именно на этом участке поля он делает разницу. Как мы видели в последнем матче, он касается мяча, а потом происходит нечто волшебное.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 08:27
Зеедорф был классный футболист, один из любимых игроков того неудержимого Милана
gknczbx8puw6
gknczbx8puw6
сегодня в 08:09
Месси придумывают "великую игру", но он ничего не показывает.
А статистика у гнома хорошая потому, что всем запрещено мимо него играть.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:16
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 06:15
    Кларенс ты тоже был волшебником, твои волшебные обводки, а пасы вообще фантастика. И твое достижение станет недостижимым- 3 кубка ЛЧ с 3 мя разными клубами.
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 01:02
    Профессор, ты сам творил магию с мячом, а дальние удары это было что-то с чем-то. Спасибо тебе за тот Великий Милан
    Гость
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