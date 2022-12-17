Зеедорф сравнил Мбаппе и Месси

Экс-игрок национальной команды Нидерландов сравнил нападающих сборных Франции и Аргентины и .

Мбаппе проделал невероятную работу, мне нравится наблюдать за его игрой. Как только он касается мяча, вы понимаете, что произойдёт нечто особенное. Но его игра отличается от Месси. Лионель может задавать тон игре в любой части поля. Сегодня его не стоит сравнивать ни с кем. Мбаппе играет ближе к воротам, именно на этом участке поля он делает разницу. Как мы видели в последнем матче, он касается мяча, а потом происходит нечто волшебное.