Зеедорф: «Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть ЧМ»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов поделился своими ожиданиями от финального матча ЧМ -2022 между Аргентиной и Францией.

Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть то, что он заслуживает. Но я считаю, что аргентинцам придется потерпеть поражение, потому что Франция защитит свой титул. Это огромное достижение. На этом турнире французы играют даже лучше, чем на ЧМ -2018.