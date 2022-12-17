Зеедорф: «Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть ЧМ»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился своими ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть то, что он заслуживает. Но я считаю, что аргентинцам придется потерпеть поражение, потому что Франция защитит свой титул. Это огромное достижение. На этом турнире французы играют даже лучше, чем на ЧМ-2018.
Они так и не умеют...
Они так и не умеют...
Если футбольные боги есть, Франция победит.
Если футбольные боги есть, Франция победит.
Если дальше не будут кое кого тащить за уши
Если дальше не будут кое кого тащить за уши