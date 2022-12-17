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Зеедорф: «Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть ЧМ»

сегодня, 00:37
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился своими ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Футбольные боги дают Месси последний шанс выиграть то, что он заслуживает. Но я считаю, что аргентинцам придется потерпеть поражение, потому что Франция защитит свой титул. Это огромное достижение. На этом турнире французы играют даже лучше, чем на ЧМ-2018.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:00
- Ну что , Святой Пётр , поймает Месси свою рыбку ,в воскресенье ? - Нет , сказал Святой Пётр ! )))))))))
ABir
ABir
сегодня в 09:18
Хотелось бы, чтобы у Месси была вишенка на торте в виде титула чемпиона мира, но победить Францию будет очень тяжело
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:35
Это ж как французы должны плохо сыграть чтоб такое случилось ??
Они так и не умеют...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:04
Месси не заслужил этот шанс.
Если футбольные боги есть, Франция победит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:02
Боги отвернулись от него!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 06:53
Мбаппе покажет этому гному где раки зимуют !
112910415
112910415
сегодня в 06:47
шанс надо использовать !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:37
Футбольные Боги это которые сидят в ФИФА , которые надавали ему Золотых мячей и пару из них незаслуженно
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:12
Футбольные судьи дали Месси и его команде 2 левых пенальти в матче с Голландией и Хорватией.))
witynchik
witynchik
сегодня в 00:57
Даст Бог так и случится
Если дальше не будут кое кого тащить за уши
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:49
Как команда соберётся и настроится - так и будет Победа..
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