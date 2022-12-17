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Червиченко: «Если Мбаппе сыграет как в 1/4, у французов будут проблемы»

вчера, 15:05
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре:

Закрались сомнения по поводу того, смогут ли французы обыграть аргентинцев. Если Мбаппе в финале будет играть так, как он играл в четвертьфинале, а Месси, как с Хорватией, у французов будут проблемы.

Французы — молодые, пижонистые и вальяжно порхающие в небесах. Мне кажется, что аргентинцы более злые. Тем более они выиграли Кубок Америки. Сделать такой шикарный дубль и выиграть чемпионат мира — это будет феноменальный завершающий акцент в карьере Месси. И я думаю, что он будет лезть из кожи вон ради победы. Финал нас ждёт душераздирающий.

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Все комментарии
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 19:52
Если Гризманн сыграет плохо, тогда у французов реально будут проблемы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:10
Мбаппе сыграл хуже против поляков, но забил два и голевая
Chaumont
Chaumont
вчера в 15:15
играют 11 футболистов и мозги их тренеров, а не мбаппе + месси
Гость
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