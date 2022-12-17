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Ребров: «Cегодня будет приличная рубка за бронзу!»

вчера, 14:14
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров высказался о предстоящем матче за 3-е место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко.

Встреча пройдёт сегодня, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Может, кому-то и кажется, что быть третьим на ЧМ непрестижно…. Но я думаю, сегодня будет приличная рубка за бронзу!

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Сп62
Сп62
вчера в 16:34
Пусть будет рубка, лишь бы не драка.
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:36
Хорватия сыты бронзами им нужен был только золото.
Поэтому Хорватия не будет играть на полную силу. Они будут играть для себя дальше посмотрят как пойдёт игра
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Хоть сегодня Хорваты могут на классе победить!??)
Или всё же Марокко ??! В любом случае будет очень интересный матч. Удачи и пусть победит сильнейший !
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