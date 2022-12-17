Ребров: «Cегодня будет приличная рубка за бронзу!»

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вчера, 14:14

Бывший вратарь «Спартака» высказался о предстоящем матче за 3-е место на ЧМ -2022 между Хорватией и Марокко.

Встреча пройдёт сегодня, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.