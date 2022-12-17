Ребров: «Cегодня будет приличная рубка за бронзу!»

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров высказался о предстоящем матче за 3-е место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко.
Встреча пройдёт сегодня, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Может, кому-то и кажется, что быть третьим на ЧМ непрестижно…. Но я думаю, сегодня будет приличная рубка за бронзу!
Поэтому Хорватия не будет играть на полную силу. Они будут играть для себя дальше посмотрят как пойдёт игра
Поэтому Хорватия не будет играть на полную силу. Они будут играть для себя дальше посмотрят как пойдёт игра
Или всё же Марокко ??! В любом случае будет очень интересный матч. Удачи и пусть победит сильнейший !
Или всё же Марокко ??! В любом случае будет очень интересный матч. Удачи и пусть победит сильнейший !