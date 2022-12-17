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Агент Селюк: «Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира»

сегодня, 11:10
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Футбольный агент и менеджер Дмитрий Селюк высказался о предстоящем финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

С точки зрения футбола Франция сильнее. Но я буду надеяться, что Бог поможет Месси. Этот чемпионат мира объединил болельщиков всех стран, этим он запомнится навсегда. Мы видим, что болельщики всех стран поддерживают Месси, они хотят, чтобы он выиграл чемпионат мира.

Я никогда за Аргентину не болел, но я хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира. И все этого ждут. Потому что Лео реально достоин. Он похож на героя сказки — много трудился, выиграл все титулы, остался только чемпионат мира. Год назад, когда ему дали «Золотой мяч», я думал, что это венец его карьеры, на этом всё. А теперь я понимаю, что к нему может прийти ещё один «Золотой мяч». Если Месси выиграет чемпионат мира, Роналду в этот момент съест свою бутсу. Это сразу сделает Лео победителем в их споре.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:03
Он нужен тебе. Ты же не можешь без него. Месси в финале играет хорошо. Вроде ты должен радоваться за него и забыть про роналду который все профукал никому не нужный баласт. Но нет. ты под каждой новостью про роналду что то плохое про него пишешь. Я уверен что ты ни оком другом столько не писал. Удивительно
lotsman
lotsman
сегодня в 12:52, ред.
Свою бутсу он продаст на аукционе, за хорошую цену, а есть он будет торт, приготовленный в виде бутсы.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ничего он не выиграл. Когда их по выдуманным правилам с 3 места вытащили это полнейший идиотизм.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:47
Лосюк не подавись своей желчью
Elliada
Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:35
Даже если Месси не станет ЧМ, думаешь ему станет лучше? Порадуется 1 день. А потом наступит следующий день, где он безработный и никому не нужный.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:31
Ему не придётся съедать никакую бутсу, как мне кажется он насладится вдоволь виски.
memphis
memphis
сегодня в 11:29
Впервые дельное высказывание
Elliada
Elliada
сегодня в 11:27
Ручной журналист балласта уже заявил, что его клиент лучший и выигранный ЧМ Месси ничего не поменяет. Они живут в своем выдуманном мире.
Elliada
Elliada ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:25
Слабее состав у Португалии? Большинство игроков играют в топ командах. А у Аргентины где играют игроки?

Евро почти ЧМ? Не смеши меня. Евро может выиграть любая сборная. Пример Греции 2004 или Италии 2021, которая не смогла пройти квалификацию ЧМ.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:17
Есть варианты, этот видится мне очень подходящим.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:14
Рон выиграл чемпионат Европы с 2 раза слабее стоставом, ЧЕ это почти тоже самое что и ЧМ, так что думаю разница не большая
Futurista
Futurista
сегодня в 11:13
Что съест Месси если не выиграет?...тема не раскрыта полностью)...
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