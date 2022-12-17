Агент Селюк: «Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира»

Футбольный агент и менеджер высказался о предстоящем финальном матче ЧМ -2022 между Аргентиной и Францией.

С точки зрения футбола Франция сильнее. Но я буду надеяться, что Бог поможет Месси. Этот чемпионат мира объединил болельщиков всех стран, этим он запомнится навсегда. Мы видим, что болельщики всех стран поддерживают Месси, они хотят, чтобы он выиграл чемпионат мира.

Я никогда за Аргентину не болел, но я хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира. И все этого ждут. Потому что Лео реально достоин. Он похож на героя сказки — много трудился, выиграл все титулы, остался только чемпионат мира. Год назад, когда ему дали «Золотой мяч», я думал, что это венец его карьеры, на этом всё. А теперь я понимаю, что к нему может прийти ещё один «Золотой мяч». Если Месси выиграет чемпионат мира, Роналду в этот момент съест свою бутсу. Это сразу сделает Лео победителем в их споре.