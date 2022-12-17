Канчельскис: «Перехода россиян из РПЛ в АПЛ не будет в ближайшие 15-20 лет»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что российские футболисты в ближайшие годы не смогут перейти из РПЛ в европейские клубы.

Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех — переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ . Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.