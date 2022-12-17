Канчельскис: «Перехода россиян из РПЛ в АПЛ не будет в ближайшие 15-20 лет»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты в ближайшие годы не смогут перейти из РПЛ в европейские клубы.
Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех — переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ. Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.
В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков. Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим.
А вот если в чём-то не согласны, изложите нам СВОЁ мнение. Именно так, а не восклицаниями, рассчитанными на дилетантов, ведётся диалог.
А вот если в чём-то не согласны, изложите нам СВОЁ мнение. Именно так, а не восклицаниями, рассчитанными на дилетантов, ведётся диалог.