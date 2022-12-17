Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «Перехода россиян из РПЛ в АПЛ не будет в ближайшие 15-20 лет»

сегодня, 10:53

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты в ближайшие годы не смогут перейти из РПЛ в европейские клубы.

Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех — переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ. Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.

В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков. Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ребров: «Cегодня будет приличная рубка за бронзу!»
Сегодня, 14:14
Мостовой предположил, кто выиграет бронзу ЧМ
Сегодня, 12:58
Газзаев поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ
Сегодня, 12:51
Агент Селюк: «Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира»
Сегодня, 11:10
Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадёт в стартовый состав и заиграет»
Сегодня, 10:49
Комментатор Трушечкин: «Все в Катаре привыкли к отсутствию пива»
Сегодня, 10:44
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:13
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:07, ред.
Извините, а что он сказал не так ? Совершенно здравые мысли, основанные на реальной ситуации. Сомневаюсь, что вы читали комментарий Андрея или хотя бы вдумались в то, что он сказал, иначе согласились бы с ним.
А вот если в чём-то не согласны, изложите нам СВОЁ мнение. Именно так, а не восклицаниями, рассчитанными на дилетантов, ведётся диалог.
nubom
nubom
сегодня в 12:08
Главной заслугой Канчельскиса перед Россией является то, что он не стал детским тренером...
Futurista
Futurista
сегодня в 10:58
Забаньте уже Канчельскиса на соккере...пожалуйста...пожизненно...или хотя бы вот на эти 15-20 лет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 