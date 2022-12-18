Лам резко раскритиковал главу ФИФА

Экс-защитник сборной Германии раскритиковал главу ФИФА :

Из-за ее высшего руководства доверия к ФИФА стало еще меньше. Все больше и больше складывается впечатление, будто Инфантино не ищет лучших решений в интересах футбола, что ему попросту не хватает честности.

Нет впечатления, что он хочет внести какие-либо изменения. Он просто извлекает выгоду из футбола. И это проблема ФИФА , организации, расположенной в Европе, а не футбола.