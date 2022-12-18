Лам резко раскритиковал главу ФИФА

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино:
Из-за ее высшего руководства доверия к ФИФА стало еще меньше. Все больше и больше складывается впечатление, будто Инфантино не ищет лучших решений в интересах футбола, что ему попросту не хватает честности.
Нет впечатления, что он хочет внести какие-либо изменения. Он просто извлекает выгоду из футбола. И это проблема ФИФА, организации, расположенной в Европе, а не футбола.
И единственный способ изменить ситуацию – сосредоточиться на создании прозрачной процедуры выбора хозяев ЧМ.