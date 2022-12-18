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Лам резко раскритиковал главу ФИФА

сегодня, 09:07

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино:

Из-за ее высшего руководства доверия к ФИФА стало еще меньше. Все больше и больше складывается впечатление, будто Инфантино не ищет лучших решений в интересах футбола, что ему попросту не хватает честности.

Нет впечатления, что он хочет внести какие-либо изменения. Он просто извлекает выгоду из футбола. И это проблема ФИФА, организации, расположенной в Европе, а не футбола.

И единственный способ изменить ситуацию – сосредоточиться на создании прозрачной процедуры выбора хозяев ЧМ.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:10
Это же революция в футболе-Инфантино такого не допустит!
Илья85
Илья85 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:47, ред.
Зудит у них там ,в одном месте .😊
89ktx8eyw7xx
89ktx8eyw7xx ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:45
Они не могут опомниться до сих пор
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:28
"ДжанниИнфантино" - в переводе с суринамского языка означает - "дайте мне денег и делайте что хотите"
Boricku
Boricku
сегодня в 09:20
Надо было всем радужные подвязки одевать, и на коленки , тогда бы эйроппа была довольная
cska1948
cska1948
сегодня в 09:16, ред.
Даже не смотря на свой провал на ЧМ по футболу немцы по прежнему больше думают не о футболе, а о ЛГБТ+.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:08
Сурова он с ним обошёлся...
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