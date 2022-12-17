Нападающий сборной Франции: «Месси заслуживает выиграть ЧМ»

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле, ранее выступавший с форвардом аргентинской национальной команды Лионелем Месси за «Барселону», заявил, что Месси заслужил победу на чемпионате мира:
Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает. Но Франция тоже заслуживает победы.
Я провел с ним четыре прекрасных года. Он исключительный игрок, и я всегда говорил, что именно он заставил меня полюбить «Барсу». Я очень рад, что он был моим товарищем по команде. Он многому меня научил.
Спасибо за хорошее настроение на весь вечер.
Спасибо за хорошее настроение на весь вечер.
раз то хитрей сыграть с эти "честными"...Мбаппе должен удивить!!!
раз то хитрей сыграть с эти "честными"...Мбаппе должен удивить!!!