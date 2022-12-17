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Нападающий сборной Франции: «Месси заслуживает выиграть ЧМ»

вчера, 16:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле, ранее выступавший с форвардом аргентинской национальной команды Лионелем Месси за «Барселону», заявил, что Месси заслужил победу на чемпионате мира:

Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает. Но Франция тоже заслуживает победы.

Я провел с ним четыре прекрасных года. Он исключительный игрок, и я всегда говорил, что именно он заставил меня полюбить «Барсу». Я очень рад, что он был моим товарищем по команде. Он многому меня научил.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:05
Точно! Рептилоиды захватили весь мировой футбол чтобы сделать Месси чемпионом. Он тоже рептилоид! И только сборная Франции может спасти нашу планету!
Спасибо за хорошее настроение на весь вечер.
7qcsgzk6hwkm
7qcsgzk6hwkm
вчера в 18:55
Этого 40а на поле не выпускать
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:54
...конечно,они техничнее и грамотнее аргентинцев, главное как
раз то хитрей сыграть с эти "честными"...Мбаппе должен удивить!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:48
Похоже французы решили слить матч гному. Сначала Бразилия слила ему кубок Амереки и после матча обнимались с ним как не в чем не бывало. Раньше такого не возможно было представить. Бразильцы ненавидели аргентинцев как злейшего врага и всегда желали им только поражений а теперь болеют за них и поддаются. Что творится!! Уже не только судьи но и сопернеки все вместе тащат гнома к победам и пиарят его. Какой позор!!! Если завтра Аргентина выйграет и все эти предсказания сбудутся то это будет самый позорный Чемпеонат мира в истории, даже хуже российского!! ФИФА и гному не когда от этого не отмыться. Левые Золотые мечи, липовые трофеи, вот таким его запомнят в истории, как дутый пиар-проект. Раньше все мечтали завоевать ЗМ как высшую награду а теперь ее в серьез не воспринемают, вот настолько гном ее опорочил!! А теперь он посегнул на святое святых для любого футбольного болельщика, на ЧМ!! Но надеюсь что это все не правда а только слухи и завтра гном проиграет потому что все прекрасно понимают что в честной игре ему не обыграть сборную Франции, действующих Чемпеонов мира. Они сильнее и если сыграют честно то защитят свое званее!!!
ДСА
ДСА
вчера в 17:17
Похоже это завтра и случится.
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