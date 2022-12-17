Нападающий сборной Франции: «Месси заслуживает выиграть ЧМ»

Нападающий сборной Франции , ранее выступавший с форвардом аргентинской национальной команды за «Барселону», заявил, что Месси заслужил победу на чемпионате мира:

Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает. Но Франция тоже заслуживает победы.

Я провел с ним четыре прекрасных года. Он исключительный игрок, и я всегда говорил, что именно он заставил меня полюбить «Барсу». Я очень рад, что он был моим товарищем по команде. Он многому меня научил.