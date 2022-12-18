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Реграги: «Через 15-20 лет сборная из Африки выиграет чемпионат мира»

сегодня, 08:52

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги полагает, что африканская сборная однажды сможет выиграть чемпионат мира.

На чемпионате мира Африка будет представлена девятью участниками, и мы будем стремиться к лучшему. Через 15-20 лет, я уверен, сборная из Африки выиграет чемпионат мира, ибо мы научимся. Есть определенный этап, который надо преодолеть. Мы должны отталкиваться от того, чего мы достигли, упорно и охотно трудиться. Мы создаем ДНК не только для Марокко, а для всего континента. Футболистам в раздевалке я сказал, что если мы хотим стать частью истории, то придется выиграть Кубок Африки. На нашем континенте мы хотим быть лучшими.

Скоро мы поймем, что добились невозможного. За короткий отрезок времени мы получили огромный опыт. Мы прошли дальше, чем ожидали, но этого мало. Это станет примером для будущих участников. Я надеюсь, что это принесет пользу всей Африке.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
сегодня в 11:06
15-20 лет назад я это уже слышал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:29
Отчасти...это может произойти уже сегодня вечером...
Boricku
Boricku
сегодня в 09:18
Через 15 20 лет выйграет сборная из Арктики
Гость
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