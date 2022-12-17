Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Португальский агент: «Вопрос, кто лучше – Месси или Роналду давно закрыт»

вчера, 16:23
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Франция – это действующий чемпион мира. Аргентина – чемпион Латинской Америки. Эти команды показывали лучший футбол на турнире. У Франции есть молодая, но уже громко заявившая о себе звезда – Килиан Мбаппе. У Аргентины есть Месси, который может в любой момент изменить ход игры. Нас ждёт самый интересный матч, на который очень трудно делать прогноз. Интрига будет до самого конца.

Будут ли португальцы болеть против Аргентины? Мне трудно сказать, за кого будут болеть в Португалии. Мне кажется, люди будут болеть за футбол. К счастью, уровень команд позволяет это делать. Фактор противостояния Месси с Роналду не сыграет в этом вопросе ключевую роль. Мне кажется, что этот вопрос уже давно разрешён. Роналду забил только один гол на этом чемпионате мира. К сожалению, он был не в форме, это всем очевидно. Неправильно думать, что только из-за Роналду португальцы не могут оценивать качества Месси.

Вне зависимости от того, выиграет он или нет, Месси – одна из видных фигур чемпионата мира. На всех играх сборной Аргентины он показал футбол высочайшего уровня. То же самое можно сказать и о Мбаппе. В этом отношении нас ждёт противостояние будущего в лице Мбаппе и приближающегося прошлого в лице Месси. Аргентинец уже объявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. Если он выиграет чемпионат мира, то сделает то, о чём мечтал всю свою карьеру.

Вопрос, кто лучше – Месси или Роналду давно уже закрыт. Если Месси выиграет чемпионат мира, это станет лишь тому подтверждением. Аргентинец выиграл большее количество «Золотых мячей» относительно Роналду. Криштиану, конечно, тоже многое сделал в футболе, но у аргентинца всё-таки многие показатели лучше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналдиньо: «Месси может играть до 50 лет»
Вчера, 22:47
Нападающий сборной Франции: «Месси заслуживает выиграть ЧМ»
Вчера, 16:55
Вратарь Аргентины Мартинес: «Наше преимущество — лучший игрок в мире»
Вчера, 16:41
Скалони: «Не стоит сводить финал ЧМ только к противостоянию Месси и Мбаппе»
Вчера, 16:12
Клинсманн: «В России был отличный чемпионат мира»
Вчера, 14:51
Нападающий Франции: «Я уже играл против Месси, и это не изменило мою жизнь»
Вчера, 14:32
Сортировать
Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 20:38
Да, согласен. Рон был успешнее в ЛЧ, Месси - в сборной и внутренних чемпионатах. Обоих жутко переоценивают после 2018 года.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 20:21
Не стоит забывать, что Роналду стал форвардом только перейдя в реал, а до этого он был просто вингером на фланге. Сравнивать их не берусь, но Роналду сделал себя сам, а Месси талант от бога. Это бетман и супермен, бетман человек, а Месси пришелец
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:45
Победа в ЛЧ это командное достижение. ЗМ индивидуальная награда.
9bevh7a62exr
9bevh7a62exr
вчера в 19:02
Как можно сравнивать, игроков один лавку трет,а второй при любой игре на поле, вообще всем этим аналитикам хочется задать вопрос где был Месси в лч когда он нужен был как никогда,а в итоге Реал обос...л. Всех и лучшую лигу Англии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:55
5 полноценных лиг чемпионов против 3-х. + еще и финал лиги чемпионов. Не всё так однозначно
112910415
112910415
вчера в 18:18
реальность такова, какова она есть !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:01
Даже в Португалии принимают правду!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:55
По полочкам, грамотно расписал Барбоза. Надеюсь после финала не подумаю, что победила молодость).
xtxu5nt6f78p
xtxu5nt6f78p
вчера в 16:37
Удивительная адекватность у португальца)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 