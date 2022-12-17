Португальский агент: «Вопрос, кто лучше – Месси или Роналду давно закрыт»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о предстоящем финале ЧМ -2022 между Аргентиной и Францией.

Франция – это действующий чемпион мира. Аргентина – чемпион Латинской Америки. Эти команды показывали лучший футбол на турнире. У Франции есть молодая, но уже громко заявившая о себе звезда – Килиан Мбаппе. У Аргентины есть Месси, который может в любой момент изменить ход игры. Нас ждёт самый интересный матч, на который очень трудно делать прогноз. Интрига будет до самого конца.

Будут ли португальцы болеть против Аргентины? Мне трудно сказать, за кого будут болеть в Португалии. Мне кажется, люди будут болеть за футбол. К счастью, уровень команд позволяет это делать. Фактор противостояния Месси с Роналду не сыграет в этом вопросе ключевую роль. Мне кажется, что этот вопрос уже давно разрешён. Роналду забил только один гол на этом чемпионате мира. К сожалению, он был не в форме, это всем очевидно. Неправильно думать, что только из-за Роналду португальцы не могут оценивать качества Месси.

Вне зависимости от того, выиграет он или нет, Месси – одна из видных фигур чемпионата мира. На всех играх сборной Аргентины он показал футбол высочайшего уровня. То же самое можно сказать и о Мбаппе. В этом отношении нас ждёт противостояние будущего в лице Мбаппе и приближающегося прошлого в лице Месси. Аргентинец уже объявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. Если он выиграет чемпионат мира, то сделает то, о чём мечтал всю свою карьеру.

Вопрос, кто лучше – Месси или Роналду давно уже закрыт. Если Месси выиграет чемпионат мира, это станет лишь тому подтверждением. Аргентинец выиграл большее количество «Золотых мячей» относительно Роналду. Криштиану, конечно, тоже многое сделал в футболе, но у аргентинца всё-таки многие показатели лучше.