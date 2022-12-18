Защитник «Зенита» поделился эмоциями от завоевания бронзы на ЧМ

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии прокомментировал 3-е место сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре:

У меня нет слов, чтобы выразить эмоции, возможно, они появятся через 15-20 лет, но сейчас я просто счастлив, потому что мы сделали невозможное. В 2018-м мы добились того, чего добились (Прим. — серебро чемпионата мира 2018 года).

Буду откровенен, я не ожидал, что в этом году мы заберемся так далеко, эта медаль даже ценнее. Знаю, сколько труда и пота мы вложили в это достижение.

Только великим командам удается достичь такого, великим и немногим. Мы представляем небольшую страну, тем весомее наше достижение. Мы можем пересчитать по пальцам одной руки сборные, которым удавалось два чемпионата мира подряд быть в медалях.