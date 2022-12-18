Совладелец «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с возможными инвесторами

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вчера, 16:43

Один из совладельцев «Манчестер Юнайтед», , провел диалог с возможными инвесторами.

Это произошло во время поездки бизнесмена в Доху на чемпионат мира, переговоры велись в том числе и с представителями Катара и Саудовской Аравии. В ноябре семья Глейзеров обозначила, что намерена искать новые стратегические альтернативы для клуба, в том числе поиск инвестиций, продажу и другие сделки.

В роли эксклюзивного финансового консультанта МЮ выступает фирма Raine Group, она надеется, что полная продажа клуба произойдет в первом квартале 2023 года при стоимости сделки от 6 до 7 млрд фунтов. Характер переговоров Глейзера в Катаре неясен, у него в этом регионе были и другие деловые интересы.

Некоторые эксперты сомневаются в том, что страна Персидского залива захочет осуществить столь дорогую сделку. Глейзер прилетел на Ближний восток для диалога с возможными инвесторами.