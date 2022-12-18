Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Совладелец «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с возможными инвесторами

вчера, 16:43

Один из совладельцев «Манчестер Юнайтед», Аврам Глейзер, провел диалог с возможными инвесторами.

Это произошло во время поездки бизнесмена в Доху на чемпионат мира, переговоры велись в том числе и с представителями Катара и Саудовской Аравии. В ноябре семья Глейзеров обозначила, что намерена искать новые стратегические альтернативы для клуба, в том числе поиск инвестиций, продажу и другие сделки.

В роли эксклюзивного финансового консультанта МЮ выступает фирма Raine Group, она надеется, что полная продажа клуба произойдет в первом квартале 2023 года при стоимости сделки от 6 до 7 млрд фунтов. Характер переговоров Глейзера в Катаре неясен, у него в этом регионе были и другие деловые интересы.

Некоторые эксперты сомневаются в том, что страна Персидского залива захочет осуществить столь дорогую сделку. Глейзер прилетел на Ближний восток для диалога с возможными инвесторами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФранция в случае победы на мундиале получит более 40 миллионов евро от ФИФА
Вчера, 16:59
Трансфер Эндрика в «Реал» стал самым дорогим среди игроков до 18 лет
17 декабря
В ПСЖ назвали стоимость Килиана Мбаппе
16 декабря
Официально«Милан» и Emirates продлили сотрудничество до 2028 года
16 декабря Фото
ОфициальноРоссиянин Дёмин продал английский «Борнмут» американцу Фоули
13 декабря
Предприниматель напечатал 18000 футболок, посвящённых победе Англии на ЧМ
13 декабря
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:40
АпЛ - Арабская Премьер Лига.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 16:48
Аврам Глейзер - совладелец «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с возможными инвесторами. МЮ нужны деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:47
Доха меняет сознание, ждите перемен!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 