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Трансфер Эндрика в «Реал» стал самым дорогим среди игроков до 18 лет

сегодня, 12:59

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов футболистов до 18 лет. Самым дорогим стал переход 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» Эндрика в «Реал».

Королевский клуб заплатил за футболиста 72 млн евро. Игрок присоединится к мадридцам в июле 2024-го. Контракт подписан до 2027 года.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Эндрик — из «Палмейраса» в «Реал» (72 млн евро).
Родриго Силва — из «Сантоса» в «Реал» (45 млн евро).
Винисиус Жуниор — из Фламенго» в «Реал» (45 млн евро).
Фабио Силва — из «Порту» в «Вулверхэмптон» (40 млн евро).
Люк Шоу — из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед» (37,5 млн евро).
Уэйн Руни — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (37 млн евро).
Ренату Саншеш — из «Бенфики» в «Баварию» (35 млн евро).
Алессандро Бастони — из «Аталанты» в «Интер» (31,1 млн евро).
Эдуардо Камавинга — из «Ренна» в «Реал» (31 млн евро).
Антонио Кассано — из «Бари» в «Рому» (31 млн евро).

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:00
Также говорили про винисиуса а на данный момент он один из лучших в Испании.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:51
Скоро будет каталонским загружать в сетку мячи пачками
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:47
Ясно, что сорят деньгами.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:16
Чем эти шоколадные бразильцы лучше своих воспитанников? Бразильцы похоже нашли дядьку, кому можно за дорого впихнуть своих молодых игроков.
ballak144
ballak144
сегодня в 13:03
fair play
Djebrael
Djebrael
сегодня в 13:01
Думаю, что в будущем он окупит себя... так что берите
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