Трансфер Эндрика в «Реал» стал самым дорогим среди игроков до 18 лет

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сегодня, 12:59

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов футболистов до 18 лет. Самым дорогим стал переход 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» в «Реал».

Королевский клуб заплатил за футболиста 72 млн евро. Игрок присоединится к мадридцам в июле 2024-го. Контракт подписан до 2027 года.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Эндрик — из «Палмейраса» в «Реал» (72 млн евро).

— из «Сантоса» в «Реал» (45 млн евро).

— из Фламенго» в «Реал» (45 млн евро).

— из «Порту» в «Вулверхэмптон» (40 млн евро).

— из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед» (37,5 млн евро).

— из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (37 млн евро).

— из «Бенфики» в «Баварию» (35 млн евро).

— из «Аталанты» в «Интер» (31,1 млн евро).

— из «Ренна» в «Реал» (31 млн евро).

— из «Бари» в «Рому» (31 млн евро).