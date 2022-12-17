Трансфер Эндрика в «Реал» стал самым дорогим среди игроков до 18 лет

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов футболистов до 18 лет. Самым дорогим стал переход 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» Эндрика в «Реал».
Королевский клуб заплатил за футболиста 72 млн евро. Игрок присоединится к мадридцам в июле 2024-го. Контракт подписан до 2027 года.
Первая десятка выглядит следующим образом:
Эндрик — из «Палмейраса» в «Реал» (72 млн евро).
Родриго Силва — из «Сантоса» в «Реал» (45 млн евро).
Винисиус Жуниор — из Фламенго» в «Реал» (45 млн евро).
Фабио Силва — из «Порту» в «Вулверхэмптон» (40 млн евро).
Люк Шоу — из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед» (37,5 млн евро).
Уэйн Руни — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (37 млн евро).
Ренату Саншеш — из «Бенфики» в «Баварию» (35 млн евро).
Алессандро Бастони — из «Аталанты» в «Интер» (31,1 млн евро).
Эдуардо Камавинга — из «Ренна» в «Реал» (31 млн евро).
Антонио Кассано — из «Бари» в «Рому» (31 млн евро).