Ди Мария сможет принять участие в финале чемпионата мира

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сегодня, 00:06

Полузащитник сборной Аргентины полностью оправился от мышечных травм и приступил к полноценным тренировкам с партнерами по команде. Как сообщает источник, футболист сможет принять участие в финале чемпионата мира с Францией.

Футболист получил травму в матче 3-го тура группового этапа с Польшей (2:0), после чего вернулся на поле лишь на 112-й минуте в 1/4 финала с Нидерландами (4:3 в серии пенальти, 2:2 в основное время).

Пока не уточняется, выйдет ли футболист с первых минут или же на замену.