Ди Мария сможет принять участие в финале чемпионата мира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария полностью оправился от мышечных травм и приступил к полноценным тренировкам с партнерами по команде. Как сообщает источник, футболист сможет принять участие в финале чемпионата мира с Францией.
Футболист получил травму в матче 3-го тура группового этапа с Польшей (2:0), после чего вернулся на поле лишь на 112-й минуте в 1/4 финала с Нидерландами (4:3 в серии пенальти, 2:2 в основное время).
Пока не уточняется, выйдет ли футболист с первых минут или же на замену.