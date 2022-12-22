Петржела: «C „Газпромом“ „Зенит“ будет чемпионом следующие 15 лет» .

Экс-наставник «Зенита» поделился своим мнением о доминировании петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге.

В этом сезоне чемпион «Зенит» — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров. Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. «Спартак» и другие команды — никто для команды Семака.