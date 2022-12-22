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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Петржела: «C „Газпромом“ „Зенит“ будет чемпионом следующие 15 лет»

сегодня, 09:56

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением о доминировании петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге.

В этом сезоне чемпион «Зенит» — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров. Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. «Спартак» и другие команды — никто для команды Семака.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:25, ред.
Петржела: «C „Газпромом“ „Зенит“ будет чемпионом следующие 15 лет» .

Заслуживает !)
galem72
galem72
сегодня в 11:09
петржела не оставляет-таки попыток заполучить заветное для него тёплое и мягкое кресло у миллера. ))
cska1948
cska1948
сегодня в 10:55
"...Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадет «Газпром» из спонсоров..."
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А это зависит от того, кто будет президентом страны. Если представитель Питера, то Петржела прав.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:34
15 лет срок большой и за это время все может измениться.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:34
Откуда приблудился на соккер Петржела?)
lotsman
lotsman
сегодня в 10:03
Самый великий эксперт по РПЛ - Петржела.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:02
Газа в России хватит больше, чем на 15 лет. Разве что ГазПром переедет в Москву и начнет поддерживать местную команду
drug01
drug01
сегодня в 09:59
А может и больше если газ не кончится!
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