ПСЖ попробует переманить звезду «Арсенала»

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вчера, 09:28

Французский ПСЖ не оставляет надежд заполучить защитника «Арсенала» .

Игрок склоняется к продлению контракта с лондонцами, но во французском клубе готовят предложение, которое может заставить футболиста передумать.

Действующий договор Салиба с «Арсеналом» истекает в 2023 году.