ПСЖ попробует переманить звезду «Арсенала»

Французский ПСЖ не оставляет надежд заполучить защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.
Игрок склоняется к продлению контракта с лондонцами, но во французском клубе готовят предложение, которое может заставить футболиста передумать.
Действующий договор Салиба с «Арсеналом» истекает в 2023 году.
Не исключаю, что молодой француз прогнется и побежит на Родину еще и за больщую личку, т.к именно переговоры с Салиба о продлении контракта идут сложнее всего. Но я все же надеюсь, что удастся его удержать и продлить долгосрочный контракт!
Не исключаю, что молодой француз прогнется и побежит на Родину еще и за больщую личку, т.к именно переговоры с Салиба о продлении контракта идут сложнее всего. Но я все же надеюсь, что удастся его удержать и продлить долгосрочный контракт!