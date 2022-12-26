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ПСЖ попробует переманить звезду «Арсенала»

вчера, 09:28

Французский ПСЖ не оставляет надежд заполучить защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

Игрок склоняется к продлению контракта с лондонцами, но во французском клубе готовят предложение, которое может заставить футболиста передумать.

Действующий договор Салиба с «Арсеналом» истекает в 2023 году.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:42
Там щас два Мбаппе.Могут не того подсунуть
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:59
Финансовые возможности ПСЖ позволяют укреплять команду практически любым игроком, кого пожелают. А вот Арсенал при значительно более скромном финансовом "арсенале" собрал в этом сезоне боеспособный коллектив, способный бороться за лидерство в АПЛ. В этой ситуации лондонцам надо стараться сохранить игроков, что, конечно же, не очень просто, но возможно. Молодой и перспективный французский защитник очень нужен Арсеналу, ну хотя бы до конца сезона.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:32
ПСЖ привлекает только большими деньгами, туда с радостью бегут те, кто хочет хорошо заработать, ну и выиграть все французские трофеи....с одной стороны можно понять молодых и "голодных" игроков, особо не напрягаясь быстро срубить бабло и дальше спокойно жить себе и не тужить...но как по мне, лучше играть в более сильной лиге, в более конкурентной лиге.
Не исключаю, что молодой француз прогнется и побежит на Родину еще и за больщую личку, т.к именно переговоры с Салиба о продлении контракта идут сложнее всего. Но я все же надеюсь, что удастся его удержать и продлить долгосрочный контракт!
Gahi
Gahi
вчера в 10:07
Сомнительная затея, на данный момент "Арсенал" уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ и показывает зрелищный футбол.
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Если в обмен на Мбаппе, то Арсенал согласится.))
Longless
Longless
вчера в 09:52
Вот так ПСЖ усиливается, Арсенал нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:50
Обломать их надо, теперь всё за Арсеналом дело
matrix333
matrix333
вчера в 09:50
Такой игрок нужен и Арсеналу.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 09:47
Дайте Арсеналу расти.
sra2czuttbv9
sra2czuttbv9
вчера в 09:37
Предложат приличную цену и перейдёт
v85qe57gkr92
v85qe57gkr92
вчера в 09:34
Финансовые возможности у парижан есть. Но со спортивной точки зрения такой переход - это шаг назад.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:32
ПСЖ как сорока , всё блестящее себе тащит.
Гость
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