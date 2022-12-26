«Атлетико» просит за Фелиша 100 млн долларов. Игрока готовы отдать в аренду

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сегодня, 00:58

«Атлетико» готов отдать нападающего в аренду только до конца сезона и без права выкупа.

«Матрасники» не против того, чтобы португалец ушёл в следующее трансферное окно, но не любой ценой. Мадридцы готовы продать футболиста за 100 млн долларов, сумму, которую многие клубы не могут себе позволить.

Вариант аренды не рассматривался, но теперь он стал актуальным из-за высокой цены за трансфер. Отмечается, что главный тренер команды — единственная причина, по которой Фелиш хочет уйти. Будущее аргентинского наставника находится под вопросом, поэтому есть шанс, что форвард вернётся в команду в следующем сезоне в случае ухода в аренду.

«Атлетико» установил стоимость аренды в размере 9 млн евро, но, кроме того, клуб, который готов будет согласиться на предложение, должен будет взять на себя обязательства по выплате зарплаты нападающему до конца сезона.