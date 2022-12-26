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«Атлетико» просит за Фелиша 100 млн долларов. Игрока готовы отдать в аренду

сегодня, 00:58

«Атлетико» готов отдать нападающего Жоау Фелиша в аренду только до конца сезона и без права выкупа.

«Матрасники» не против того, чтобы португалец ушёл в следующее трансферное окно, но не любой ценой. Мадридцы готовы продать футболиста за 100 млн долларов, сумму, которую многие клубы не могут себе позволить.

Вариант аренды не рассматривался, но теперь он стал актуальным из-за высокой цены за трансфер. Отмечается, что главный тренер команды Диего Симеоне — единственная причина, по которой Фелиш хочет уйти. Будущее аргентинского наставника находится под вопросом, поэтому есть шанс, что форвард вернётся в команду в следующем сезоне в случае ухода в аренду.

«Атлетико» установил стоимость аренды в размере 9 млн евро, но, кроме того, клуб, который готов будет согласиться на предложение, должен будет взять на себя обязательства по выплате зарплаты нападающему до конца сезона.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:40
Как-то всё очень сложно и запутанно...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:16
Ну прямо "золотой мальчик" получается.. .
9r7h9jaee5gt
9r7h9jaee5gt
сегодня в 04:26
Не стоит Фелька такой кучи денег
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:54
За 100 в атлетико посидит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:06
Значит есть на него покупатель. И судя по его игре - немудрено.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:59
Ну уж, слишком загнули.
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