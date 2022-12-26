Президент Турции Эрдоган: «Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о выступлении нападающего на ЧМ -2022, а также поделился информацией о будущем футболиста.

Не стоит сейчас сравнивать Роналду и Месси. К сожалению, на Роналду наложили политические санкции, он — тот, кто отстаивает дело палестинцев. Выпуская такого игрока в игру только во 2-м тайме всего на 15-30 минут, они лишили его психологического равновесия и энергии в целом.

Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.