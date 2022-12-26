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Президент Турции Эрдоган: «Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии»

сегодня, 00:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о выступлении нападающего Криштиану Роналду на ЧМ-2022, а также поделился информацией о будущем футболиста.

Не стоит сейчас сравнивать Роналду и Месси. К сожалению, на Роналду наложили политические санкции, он — тот, кто отстаивает дело палестинцев. Выпуская такого игрока в игру только во 2-м тайме всего на 15-30 минут, они лишили его психологического равновесия и энергии в целом.

Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 04:46
А Кокорин на Кипре отстаивает право Киприотов кайфовать
adekvat
adekvat
сегодня в 04:29
Всё-таки Аравия, этому дядьке можно верить.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:24
А я уж думал, что Роналду подошёл к тренеру Сантушу и заявил, что не хочет больше быть геем и на него обиделись, а тут оказывается политика и палестинцы в деле.
А то, что Роналду старый и уже тупо не вывозит это тут вообще не причём.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:21
Турок уже определяет кому где играть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:14
Самый осведомлённый человек!)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 02:04
Если это правильный перевод, то здесь уйма несостыковок: какие политические санкции? Когда он отстаивал дело палестинцев, если думает только о себе? Кто лишил его психологического равновесия, если не он сам? Почему в нем нет энергии, если его выпускают на 15-30 минут? Закон физики для него не действует тут?
Опишу это мнение одним словом: бред!
Tostao
Tostao
сегодня в 01:41
Эрдоган - Ваше политическое кредо?
Роналду - Всегда!
Tostao
Tostao
сегодня в 01:40
А Роналду знает, что он политически мотивирован и отстаивает дело палестинцев?))) Глупость несусветная.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:26
Быть балластом не значит отстаивать дело палестинцев.
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