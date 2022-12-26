Погба сравнил Фергюсона с нынешними тренерами

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал об опыте работы под руководством экс-тренера «дьяволов» Алекса Фергюсона.
Он был не тем наставником, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который настроен на разговор. Нет, он был другим. У него были ассистенты, а также определенные футболисты, поэтому он мог этим и не заниматься.
Был бы его стиль эффективен сейчас? Будь у него подходящие помощники и игроки – вполне.
не показывают, одни и те же люди, в том числе и долговязый!!!
не показывают, одни и те же люди, в том числе и долговязый!!!