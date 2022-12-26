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Погба сравнил Фергюсона с нынешними тренерами

вчера, 12:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал об опыте работы под руководством экс-тренера «дьяволов» Алекса Фергюсона.

Он был не тем наставником, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который настроен на разговор. Нет, он был другим. У него были ассистенты, а также определенные футболисты, поэтому он мог этим и не заниматься.

Был бы его стиль эффективен сейчас? Будь у него подходящие помощники и игроки – вполне.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:33
...обратите внимание, кто песни поет, заводила компании, пижонит на поле, до интервью мастак...только не какой игры
не показывают, одни и те же люди, в том числе и долговязый!!!
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:30
Интересно стало где он мог видеть тренировки Пепа чтобы сравнивать.
Deville
Deville
вчера в 18:22
лучше бы заткнулся не говорил бы ни слова о фергюсоне, если бы дед все еще руководил клубом, то ни погба, ни роналду никогда бы не вернулись в мю, чтобы потом еще поносить клуб.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:39
Ну Погба сам далеко не ангел, ситуацию может трактовать со своей точки зрения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:30
Короче сам не работает,всё за него делают другие! Хороший тренер, на удалёнке!
Гость
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