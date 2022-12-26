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Клопп — о Беллингеме: «Я думаю, все согласны с тем, что он исключительный»

сегодня, 01:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме.

Ранее сообщалось о том, что «красные» хотят приобрести футболиста.

Мне никогда не нравится говорить о деньгах, когда речь идёт о таком игроке, как Джуд. Я думаю, все согласны с тем, что он просто исключительный. Если спросить у людей: «Как вы думаете, сколько лет Джуду Беллингему?», никто бы даже близко не угадал! Они бы сказали «28, 29» или что-то в этом роде, потому что он выглядит взрослым.

Беллингем провёл исключительный чемпионат мира. Он во многом хорош и должен совершенствоваться. Я бы сказал, что тому, что он уже умеет, трудно научиться, и вещи, которые нужно улучшить, легко учатся. Это делает его действительно хорошим игроком!

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:09
Ну прям мистер исключительный....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:02, ред.
Клопп обо всех так отзывается. Спроси его о Заболотном..., Тошка тоже окажется исключительным..., хоть и бездарем, но исключительным бездарем.

Таков дядя Юра..., и мы к этому привыкши.
6ka7mcer2v8q
6ka7mcer2v8q
сегодня в 01:57
Ничего в нём нет исключительного
Гость
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