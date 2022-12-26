Кассано: «Месси взял всех за руку и привёл к триумфу»

Экс-футболист сборной Италии высказался об игре нападающего ПСЖ и сборной Аргентины на чемпионате мира 2022.

В 35 лет он в семи играх забил 7 мячей и отдал 4 результативных паса. Если появится игрок, который в 35 лет проявит себя на чемпионате мира подобным образом, будет решать судьбу всех матчей, выступать так же стабильно – я готов его выслушать.

Ничего подобного никто никогда не делал. Причем в этом замечательном коллективе два парня, Энцо Фернандес и Хулиан Альварес, начинали турнир на скамейке, а Ди Мария показал себя только в финальном матче.

А Месси взял их всех за руку и привел к триумфу. Он сделал нечто невероятное. Он выступал на нескольких позициях, играл в роли девятого, десятого, одиннадцатого, седьмого, восьмого номеров, как говорит Гвардиола. И всех превзошел.

Я счастлив за него, за его семью, из-за прежних поражений Аргентины они настрадались.