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Кассано: «Месси взял всех за руку и привёл к триумфу»

вчера, 09:49

Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022.

В 35 лет он в семи играх забил 7 мячей и отдал 4 результативных паса. Если появится игрок, который в 35 лет проявит себя на чемпионате мира подобным образом, будет решать судьбу всех матчей, выступать так же стабильно – я готов его выслушать.

Ничего подобного никто никогда не делал. Причем в этом замечательном коллективе два парня, Энцо Фернандес и Хулиан Альварес, начинали турнир на скамейке, а Ди Мария показал себя только в финальном матче.

А Месси взял их всех за руку и привел к триумфу. Он сделал нечто невероятное. Он выступал на нескольких позициях, играл в роли девятого, десятого, одиннадцатого, седьмого, восьмого номеров, как говорит Гвардиола. И всех превзошел.

Я счастлив за него, за его семью, из-за прежних поражений Аргентины они настрадались.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 22:52
Достали уже этим карликом, серьезно
vinyardrip
vinyardrip ответ minamata (раскрыть)
вчера в 22:51
Именно, что пенальти забил. Пенальтиста — чуть не лучший бомбардир)) Прям звезда звезда. Гном-тягун сборной))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:18
Из них всего 3 гола с игры
xyjjpaav5qe5
xyjjpaav5qe5
вчера в 14:26
Правильно сказать ФИФА взяли и привели Аргентину к кубку
Баобаб
Баобаб
вчера в 14:14
Тупой прыщ.
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:53
Меська проплатил ФИФА и те выдали ему кубок ЧМ!!!
Карлан
Карлан
вчера в 12:01
Худший ЧМ. Худший чемпион.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:52
А ФИФА тащила самого Месси к титулу. Круг замкнулся)))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:28
Кассано махнул лишнего и забыл, что в 7 играх было 4 пенки, а ДиМария не играл из-за травм и поэтому появился в финале. Если все так страдали из-за поражений, то всем бы так страдать!
Любoмир
Любoмир
вчера в 11:00
Да Месси лидер, но в футбол играют 11 человек...
cska1948
cska1948
вчера в 10:59
Осталось совсем немного и Месси будут сравнивать с Моисеем, который 40 лет водил по пустыне израильтян прежде чем они обосновались на горе Синай.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:55
Пройдёт некоторое время и карлика забудут, это не Пеле и не Марадона, а вспоминать будут по случаю.
Elliada
Elliada
вчера в 10:36
Месси выиграл не один, но его вклад огромный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:12
Но все таки играла вся команда и это победа всего коллектива Аргентины.
cska1948
cska1948
вчера в 10:11
Бедная семья Месси и как же они настрадались... Вам тоже их жалко?
minamata
minamata
вчера в 10:09
В 35 лет он в семи играх забил 7 мячей и отдал 4 результативных паса. Пенальти забил.
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