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Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 объяснил, почему эмир подарил Месси бишт

вчера, 12:31

Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев рассказал, почему эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани перед вручением Кубка чемпионов мира подарил нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси бишт (традиционная арабская одежда).

Конечно, такие вещи планируются. Это не просто национальная одежда, а символ высшего признания в арабском мире. По сути, его поставили на одну ступень с эмиром. Для катарцев важно было осуществить такую идею. Более того, в раздевалке других аргентинцев также ждала такая одежда. Уж не знаю, использовали ли они ее сразу. Но с собой точно увезли.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:40
Как шаман какой-то выглядел. Хотя, в каком-то смысле он и есть шаман.... С победой, Лео!
Это знак огромного уважения к Месси со стороны всего арабского мира! Такую накидку из рук эмира получают лишь единицы.

Вспомнился фильм "Дежа вю": "Смотрите, какой заботливый люди в этой гостинице: узнали, что я с Узбекистан - повесили этот халат!".
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:00
По сути Катар молодец. Хулиганства со стороны фанатов не допустили, спиртное запретили, бишт подарили, на главном фото Месси с кубком в их одежде навсегда запомнится. Они наверное 2 размера одежды приготовили: один для Льориса, другой для Месси. В зависимости оттого, кто выиграет, тому и дали свой размер.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:05
В России в это время года чемпионы тоже не остались бы без подарков
Гость
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