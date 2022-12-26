Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 объяснил, почему эмир подарил Месси бишт

Сотрудник Оргкомитета ЧМ -2022 Алишер Никимбаев рассказал, почему эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани перед вручением Кубка чемпионов мира подарил нападающему сборной Аргентины бишт (традиционная арабская одежда).

Конечно, такие вещи планируются. Это не просто национальная одежда, а символ высшего признания в арабском мире. По сути, его поставили на одну ступень с эмиром. Для катарцев важно было осуществить такую идею. Более того, в раздевалке других аргентинцев также ждала такая одежда. Уж не знаю, использовали ли они ее сразу. Но с собой точно увезли.