Хау: «Роналду производит впечатление человека, который управляет»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, кому бы доверил пробить пенальти на последней минуте финала чемпионата мира.
Я выбрал бы Роналду. Мне кажется, что его хладнокровие в конкретный момент – это именно то, что вам необходимо.
Он производит впечатление человека, который в полной мере управляет тем, что делает. Поэтому я бы предпочел его.
Даже не удивительно, что Эдди Хау заговорил про Роналду именно в контексте пенальти. Рон действительно превознемогает, проявляет себя всего в такие моменты
Даже не удивительно, что Эдди Хау заговорил про Роналду именно в контексте пенальти. Рон действительно превознемогает, проявляет себя всего в такие моменты