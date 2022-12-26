Хау: «Роналду производит впечатление человека, который управляет»

Главный тренер «Ньюкасла» рассказал, кому бы доверил пробить пенальти на последней минуте финала чемпионата мира.

Я выбрал бы Роналду. Мне кажется, что его хладнокровие в конкретный момент – это именно то, что вам необходимо.

Он производит впечатление человека, который в полной мере управляет тем, что делает. Поэтому я бы предпочел его.