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Хау: «Роналду производит впечатление человека, который управляет»

вчера, 10:09

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, кому бы доверил пробить пенальти на последней минуте финала чемпионата мира.

Я выбрал бы Роналду. Мне кажется, что его хладнокровие в конкретный момент – это именно то, что вам необходимо.

Он производит впечатление человека, который в полной мере управляет тем, что делает. Поэтому я бы предпочел его.

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Все комментарии
Карлан
Карлан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:34
Это, как выиграть лч - недостаточно попасть в финал.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:33
Разумеется, звание лучший пенальтист мира по праву принадлежит Роналду и только ему. Он на вершине этого рейтинга.
Даже не удивительно, что Эдди Хау заговорил про Роналду именно в контексте пенальти. Рон действительно превознемогает, проявляет себя всего в такие моменты
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:06
Рон всегда уверенно выглядит,не всегда срабатывает
ДСА
ДСА
вчера в 11:38
Он часто мажет, да и штрафные бить не умеет.
ОПС
ОПС
вчера в 10:59
Зачем говорить о том чего не было и с Роналду уже вряд ли будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:34
"Палка о двух концах" гипотетически: в воротах на тот момент может стоять не менее уверенный человек!
Elliada
Elliada
вчера в 10:30
Подлизывается, чтобы завлечь балласта в Ньюкасл. Но стоит признать, что бить пенальти он умеет. Прозвище у него соответствует мастерству. Но чтобы забить пенальти в финале, сначала нужно туда попасть или хотя бы в стартовый состав
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:25
Поздно, арабы его не выпустят из своих лап.
Tostao
Tostao
вчера в 10:18, ред.
Чтобы получить право на пробитие пенальти на последней минуте финала ЧМ, проявив при этом всему миру свою "исключительную хладнокровность, надо для начала туда попасть.
Гость
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