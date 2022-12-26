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Второй бомбардир Ла Лиги может перейти в «Атлетико»

вчера, 21:56

«Атлетико» интересуется футболистом «Бетиса» Борхой Иглесиасом.

Клубы на данный момент не ведут между собой диалог, но «матрасники» уже связывались с окружением игрока. Однако если в мадридском клубе останется Жоау Фелиш, то данный трансфер будет маловероятен.

В «Атлетико» считают, что им необходимо приобрести нового форварда, ибо в текущем сезоне средний показатель взятия ворот составляет лишь 1,33 гола. Единственным номинальным форвардом в «Атлетико» является Альваро Мората.

На данный момент Иглесиас имеет 8 забитых голов в Ла Лиге, он делит в списке бомбардиров чемпионата Испании 2-е место с Ведатом Мурики. Контракт Иглесиаса с «Бетисом» действует до 2026 года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:41
Бетис просто так его не отпустит.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:38
Может в Милан, там уютнее.
Гость
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