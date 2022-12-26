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Абильдгор, скорее всего, не вернётся в «Рубин»

вчера, 18:55

«Селтик» собирается прервать арендное соглашение с «Рубином» по полузащитнику Оливеру Абильдгору.

Шотландский клуб арендовал датчанина на один год в сентябре нынешнего года.

Ранее ФИФА продлила разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.

По информации источника, Абильдгор в январе покинет «Селтик», шотландцы в данный момент прорабатывают возможность разрыва соглашения. Вариант с возвращением игрока в «Рубин» маловероятен. Сторона футболиста будет искать варианты трудоустройства за границей.

Абильдгор выступал за казанский клуб с 2020 года, проведя 62 матча во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:09
Это еще кто такой?
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:41
А нужен ли он Рубину... вот в чем вопрос...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:33
Да и не нужен он Рубину,слабый игрок! За 60 игр 1 гол
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