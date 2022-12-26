Абильдгор, скорее всего, не вернётся в «Рубин»

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вчера, 18:55

«Селтик» собирается прервать арендное соглашение с «Рубином» по полузащитнику .

Шотландский клуб арендовал датчанина на один год в сентябре нынешнего года.

Ранее ФИФА продлила разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.

По информации источника, Абильдгор в январе покинет «Селтик», шотландцы в данный момент прорабатывают возможность разрыва соглашения. Вариант с возвращением игрока в «Рубин» маловероятен. Сторона футболиста будет искать варианты трудоустройства за границей.

Абильдгор выступал за казанский клуб с 2020 года, проведя 62 матча во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.