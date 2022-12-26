Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Вест Хэм» может продать Райса. «Челси» — фаворит в борьбе за игрока

вчера, 19:53

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс следующим летом покинет команду.

Футболист хочет играть в Лиге чемпионов, чего, как он считает, трудно достичь с «молотобойцами». Как сообщает The Athletic, игрок уже отклонил три предложения о продлении контракта. «Вест Хэм» не против продажи футболиста за хорошую цену.

Отмечается, что «Челси» является главным кандидатом на подписание хавбека сборной Англии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 13:07
Клопп сыграл решающую роль в трансфере Гакпо в «Ливерпуль»
Сегодня, 11:51
С португальскими футболистами опасно связываться. Фелиш – самый дорогой пример
Сегодня, 09:15Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Коди Гакпо
Сегодня, 08:31
Слухи«Ливерпуль» близок к подписанию нападающего сборной Нидерландов
Сегодня, 00:31
Слухи«Арсенал» предложил «Шахтёру» 60 млн евро за Мудрика. Украинцы хотят больше
Вчера, 23:37
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:17
Очень нравится этот игрок. Я думаю Райс будет усилением для любого сильного клуба. Во всяком случае Жоржиньо ему не конкурент.
Прошёл академию Челси, близкий друган Маунта, игрок амплуа, которого в клубе крайне не хватает — все звёзды сходятся, должен переходить в январе, ВХ для него давно тесноват.
Игрок очень качественный несмотря на цены.
Tex
Tex ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:07
На местных игроков активней идут местные фанаты, что приносит дополнительный профит. К тому же англичане постоянные участники полуфиналов последних международных турниров и никто не удивился бы, если бы они были и в финале, так что не такие уж и переоцененные....
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:06
У Челси проблемы с попаданием в Лигу чемпионов.
BDA8181
BDA8181 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:05
Слишклм переционены это глумесси и кристинка. Так как если бы не были такие игроки как Райс не видатб ваших было бы 61ерастов.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:05
Паспорт решает)
ДСА
ДСА
вчера в 19:54
Англичане очень переоценены, их реальная стоимость в три-четыре раза ниже.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 