«Вест Хэм» может продать Райса. «Челси» — фаворит в борьбе за игрока

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс следующим летом покинет команду.
Футболист хочет играть в Лиге чемпионов, чего, как он считает, трудно достичь с «молотобойцами». Как сообщает The Athletic, игрок уже отклонил три предложения о продлении контракта. «Вест Хэм» не против продажи футболиста за хорошую цену.
Отмечается, что «Челси» является главным кандидатом на подписание хавбека сборной Англии.
Прошёл академию Челси, близкий друган Маунта, игрок амплуа, которого в клубе крайне не хватает — все звёзды сходятся, должен переходить в январе, ВХ для него давно тесноват.
Игрок очень качественный несмотря на цены.
Прошёл академию Челси, близкий друган Маунта, игрок амплуа, которого в клубе крайне не хватает — все звёзды сходятся, должен переходить в январе, ВХ для него давно тесноват.
Игрок очень качественный несмотря на цены.