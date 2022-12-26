«Вест Хэм» может продать Райса. «Челси» — фаворит в борьбе за игрока

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вчера, 19:53

Полузащитник «Вест Хэма» следующим летом покинет команду.

Футболист хочет играть в Лиге чемпионов, чего, как он считает, трудно достичь с «молотобойцами». Как сообщает The Athletic, игрок уже отклонил три предложения о продлении контракта. «Вест Хэм» не против продажи футболиста за хорошую цену.

Отмечается, что «Челси» является главным кандидатом на подписание хавбека сборной Англии.