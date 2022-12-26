«Аль-Наср» запланировал медосмотр для Роналду

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вчера, 19:33

Нападающий близок к переходу в «Аль-Наср».

Клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца, об этом сообщил источник в команде.

Отмечается, что в случае подписания контракта Роналду будет играть огромную роль в управлении клубом, вплоть до назначения тренера, если он того пожелает. Футболист будет получать 75 млн долларов за сезон. «Аль-Наср» намерен завершить сделку до открытия зимнего трансферного окна. Уже забронировано жильё для Роналду и его окружения.