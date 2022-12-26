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«Аль-Наср» запланировал медосмотр для Роналду

вчера, 19:33

Нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср».

Клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца, об этом сообщил источник в команде.

Отмечается, что в случае подписания контракта Роналду будет играть огромную роль в управлении клубом, вплоть до назначения тренера, если он того пожелает. Футболист будет получать 75 млн долларов за сезон. «Аль-Наср» намерен завершить сделку до открытия зимнего трансферного окна. Уже забронировано жильё для Роналду и его окружения.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 06:11
А разве такие есть? 😉
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 01:00
Больше не рассказывайте мне про голодных детей Африки.
myst5
myst5
сегодня в 00:42
Он всего добился можно и кэш заработать. Все равно картера на закате
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:35
200 за 3 года обещали 😉
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:11
А гарем куда?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:05
Обещали 200 млн в год, а теперь 75 млн? Кто удешевил его за такой короткий срок?
adekvat
adekvat ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:21
Конечно психотерапевта точно не пройдет.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:16
Скорее продаст Родину за деньги. Португалия тоже отправила заявку на проведение ЧМ. А он будет топить за СА
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:07
Ну в принципе нормально . Заработает деньги, будет спортивным послом для продвижения СА в борьбе за проведении ЧМ .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:46
Проверяют на профпрегодность.
Карлан
Карлан ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 20:29
Не бедней, чем атлетико с фелишем.
Карлан
Карлан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:28, ред.
После будем ждать окончание следующей - лысый берет лч. С мешком.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:23
посмотрим, что получится
Predator94
Predator94
вчера в 20:16
Удачи
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:08
Неужели решится...
Арабы могут купить ему место в сборной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:00
Elliada
Elliada
вчера в 19:56
Переход состоится. У него больше вариантов нет. Либо безработный, либо Аль-Наср. Поскорей бы, чтобы Санта Барбара закончилась
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:54
Все лучше чем в Европе, скоро все побегут из за комфорта
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:51
И где же 200 лямов в год?.. Хе... Бедный Геша... Бедные саудиты...
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 19:45
Лучше соглашаться. После интервью и невнятного ЧМ лучше соглашаться
iglxxx
iglxxx
вчера в 19:42
Очень бы хотелось посмотреть.Надеюсь переход состоится и если с этим клубом возьмет все трофеи то это будет БОМБА!
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Прикол будет если он его не пройдет...:)))
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