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Оуэн: «Можно было выпускать Роналду через игру»

сегодня, 00:15

Экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», а также об игроке «дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

У «Манчестер Юнайтед» видна проблема с голами. Насколько мне известно, тен Хаг сказал, что Рэшфорд может забить 20 голов. Ну, 20 мячей у них рядом, рукой подать, но, увы, этот игрок часто оставался в запасе.

Учитывая то, как развивались события, конец должен был прийти, но другой. Можно было выпускать Роналду через игру, проблема с голами была бы решена, но в этом и проблема.

Ты либо выпускаешь Роналду на каждый матч и не меняешь его, либо нет. Второй вариант не подходит, ибо он не футболист запаса или ротации.

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HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 01:38
Когда Роналду захотел снова играть за Манчестер Юнайтед, почти все романтики футбола, фанаты МЮ верили в чудо - Роналду снова «красный дьявол»!

А реалисты сказали: "Роналду не нужен МЮ, он уже угробил Ювентус и игру Дибалы". Дибала ушел в Рому после ухода Роналду, и свои лучшие годы потерял. Хотя, Роналду не один угробил Ювентус.

В МЮ вместо Дибалы были - Бруну, Решфорд и другие. В сборной такая же история. Так что, сейчас важно ждать сенсации, скажем - Роналду в Шерифе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:23
Без дайвера сегодня справились...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:08
Просто не давали Роналду играть.
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