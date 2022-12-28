Оуэн: «Можно было выпускать Роналду через игру»

Экс-футболист сборной Англии поделился мнением об уходе нападающего из «Манчестер Юнайтед», а также об игроке «дьяволов» .

У «Манчестер Юнайтед» видна проблема с голами. Насколько мне известно, тен Хаг сказал, что Рэшфорд может забить 20 голов. Ну, 20 мячей у них рядом, рукой подать, но, увы, этот игрок часто оставался в запасе.

Учитывая то, как развивались события, конец должен был прийти, но другой. Можно было выпускать Роналду через игру, проблема с голами была бы решена, но в этом и проблема.

Ты либо выпускаешь Роналду на каждый матч и не меняешь его, либо нет. Второй вариант не подходит, ибо он не футболист запаса или ротации.