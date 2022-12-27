Лингард: «Обидно, когда после усердных тренировок ты не играешь»

Футболист «Ноттингем Форест» высказался по поводу своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Я не знаю, почему все так произошло, было ли это политическое решение или что-нибудь другое. Я до сих пор не знаю правду – я даже не спрашивал. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из уважения ко мне объяснил, почему я не играл. Но этого я так и не узнал. Были лишь ложные обещания.

Я усердно тренировался и был готов к игре… Становится очень обидно, когда после усердных тренировок ты не играешь. Так что это возможность попрощаться, ибо у меня ее не было. Будет приятно вернуться, но мы хотим победить. Нельзя позволять эмоциям взять над собой верх.