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Лингард: «Обидно, когда после усердных тренировок ты не играешь»

вчера, 17:40

Футболист «Ноттингем Форест» Джесси Лингард высказался по поводу своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Я не знаю, почему все так произошло, было ли это политическое решение или что-нибудь другое. Я до сих пор не знаю правду – я даже не спрашивал. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из уважения ко мне объяснил, почему я не играл. Но этого я так и не узнал. Были лишь ложные обещания.

Я усердно тренировался и был готов к игре… Становится очень обидно, когда после усердных тренировок ты не играешь. Так что это возможность попрощаться, ибо у меня ее не было. Будет приятно вернуться, но мы хотим победить. Нельзя позволять эмоциям взять над собой верх.

МЮ сыграет с «лесниками» 27 декабря в матче 17-го тура АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:53
Мне кажется, что своим уровнем игры в Форесте Лингард сам себе уже ответил.
drug01
drug01
вчера в 18:45
Значит тренеру виднее кто лучше готов к игре
Futurista
Futurista
вчера в 18:26
Обидно когда зарплату не получаешь...надо усерднее тренироваться)...

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