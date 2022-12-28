Игрок, по ошибке попавший в заявку МЮ, отреагировал на произошедшее

Нападающий Бетиньо, выступающий за клуб 3-го дивизиона чемпионата Португалии «Эшпинью», прокомментировал в соцсетях попадание в состав «Манчестер Юнайтед».
Официальный сайт АПЛ по ошибке зачислил форварда в заявку МЮ.
Спасибо, «Манчестер Юнайтед». Скоро увидимся. Бруну Фернандеш и Диогу Далот, будет приятно делить с вами раздевалку.
После случившегося игрок стал одним из самых обсуждаемых в футболе. «Шутка становится серьёзной», – отреагировал португалец на народное творчество, где его изобразили в футболке МЮ, а затем опубликовал фото фаната, который заменил фамилию Роналду на майке на Бетиньо.
Бетиньо заходит в раздевалку МЮ...
Бетиньо заходит в раздевалку МЮ...