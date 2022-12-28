Игрок, по ошибке попавший в заявку МЮ, отреагировал на произошедшее

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сегодня, 13:04

Нападающий , выступающий за клуб 3-го дивизиона чемпионата Португалии «Эшпинью», прокомментировал в соцсетях попадание в состав «Манчестер Юнайтед».

Официальный сайт АПЛ по ошибке зачислил форварда в заявку МЮ .

Спасибо, «Манчестер Юнайтед». Скоро увидимся. Бруну Фернандеш и Диогу Далот, будет приятно делить с вами раздевалку.