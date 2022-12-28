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Игрок, по ошибке попавший в заявку МЮ, отреагировал на произошедшее

сегодня, 13:04

Нападающий Бетиньо, выступающий за клуб 3-го дивизиона чемпионата Португалии «Эшпинью», прокомментировал в соцсетях попадание в состав «Манчестер Юнайтед».

Официальный сайт АПЛ по ошибке зачислил форварда в заявку МЮ.

Спасибо, «Манчестер Юнайтед». Скоро увидимся. Бруну Фернандеш и Диогу Далот, будет приятно делить с вами раздевалку.

После случившегося игрок стал одним из самых обсуждаемых в футболе. «Шутка становится серьёзной», – отреагировал португалец на народное творчество, где его изобразили в футболке МЮ, а затем опубликовал фото фаната, который заменил фамилию Роналду на майке на Бетиньо.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:07

Бетиньо заходит в раздевалку МЮ...
minamata
minamata
сегодня в 13:13
Шутка-сказка в футболе.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 13:11
Ну все, МЮ теперь должен его забрать к себе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:07
А вдруг это знак свыше! 😜
Гость
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