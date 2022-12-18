Президенты Франции и Аргентины пошутили друг над другом перед финалом ЧМ

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вчера, 18:39

Президенты Франции и Аргентины в своих соцсетях пошутили друг над другом перед финалом чемпионата мира.

Президент Аргентины Альберто Фернандес 15 декабря написал:

Дорогой друг, Эммануэль Макрон. Я очень уважаю тебя и желаю тебе всего наилучшего в будущем. Кроме воскресенья. Аргентина – моя любимая страна, и это Латинская Америка! Вперед, небесно-голубые!

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня ответил Фернандесу: