Президенты Франции и Аргентины пошутили друг над другом перед финалом ЧМ

Президенты Франции и Аргентины в своих соцсетях пошутили друг над другом перед финалом чемпионата мира.
Президент Аргентины Альберто Фернандес 15 декабря написал:
Дорогой друг, Эммануэль Макрон. Я очень уважаю тебя и желаю тебе всего наилучшего в будущем. Кроме воскресенья. Аргентина – моя любимая страна, и это Латинская Америка! Вперед, небесно-голубые!
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня ответил Фернандесу:
Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но заранее прошу прощения за сегодняшний вечер. Вперед, синие!