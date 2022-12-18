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Президенты Франции и Аргентины пошутили друг над другом перед финалом ЧМ

вчера, 18:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Президенты Франции и Аргентины в своих соцсетях пошутили друг над другом перед финалом чемпионата мира.

Президент Аргентины Альберто Фернандес 15 декабря написал:

Дорогой друг, Эммануэль Макрон. Я очень уважаю тебя и желаю тебе всего наилучшего в будущем. Кроме воскресенья. Аргентина – моя любимая страна, и это Латинская Америка! Вперед, небесно-голубые!

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня ответил Фернандесу:

Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но заранее прошу прощения за сегодняшний вечер. Вперед, синие!

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Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 18:43
Вечером позвонит в Капитолий
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:41
Ну ну...макрончик пока пусть жует свой галстук....
Гость
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