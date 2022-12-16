«Динамо» объявило о подписании контракта с Дедом Морозом на 100 лет

Московское «Динамо» на своём официальном сайте в шутку объявило о подписании контракта с Дедом Морозом на 100 лет.

Болельщика с почти вековым стажем и наш клуб объединяет умение творить чудеса и радовать людей по всей стране, а также бело-голубые цвета. Планируется, что Дедушка и футболисты будут взаимозаменять друг друга: в зимний период межсезонья трудится главный волшебник страны, а в остальные времена года — игроки.

Нашего звёздного новичка вы уже могли видеть на поле «ВТБ Арены» на недавнем матче с «Оренбургом», ну а силу его удара все оценили ещё в прошлом декабре, когда ему был доверен традиционный удар в гонг.

Нет сомнений, что после такого мощного трансфера Новый год у всех динамовских болельщиков пройдёт на все сто, ведь их ждёт ещё очень много подарков и сюрпризов от любимого клуба!