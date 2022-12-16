Неймар отправил Ришарлисону деньги, чтобы тот убрал тату с его лицом

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар попросил своего партнера по «селесао» Ришарлисона убрать татуировку с его лицом. Для этого он даже прислал ему 30 тысяч евро.
Ранее Ришарлисон сделал татуировку, на которой изображен он сам, Неймар и Роналдо в честь выступления на чемпионате мира 2022. Похоже, что игроку парижан это не особо понравилось.
Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, уступив команде Хорватии в серии пенальти.
желающие увидеть вместо Неймара своё лицо, получают шанс ! )
желающие увидеть вместо Неймара своё лицо, получают шанс ! )
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.