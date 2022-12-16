Неймар отправил Ришарлисону деньги, чтобы тот убрал тату с его лицом

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вчера, 21:12

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ попросил своего партнера по «селесао» убрать татуировку с его лицом. Для этого он даже прислал ему 30 тысяч евро.

Ранее Ришарлисон сделал татуировку, на которой изображен он сам, Неймар и Роналдо в честь выступления на чемпионате мира 2022. Похоже, что игроку парижан это не особо понравилось.

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, уступив команде Хорватии в серии пенальти.