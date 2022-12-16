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Неймар отправил Ришарлисону деньги, чтобы тот убрал тату с его лицом

вчера, 21:12

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар попросил своего партнера по «селесао» Ришарлисона убрать татуировку с его лицом. Для этого он даже прислал ему 30 тысяч евро.

Ранее Ришарлисон сделал татуировку, на которой изображен он сам, Неймар и Роналдо в честь выступления на чемпионате мира 2022. Похоже, что игроку парижан это не особо понравилось.

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, уступив команде Хорватии в серии пенальти.

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Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ stavr74 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Там же ромбик
stavr74
stavr74 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:38
надо ниже спины набить
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:22
Культурный парень - этот Неймар из Бразилии, где много татуированых человеков..
112910415
112910415
сегодня в 05:22
внимание, аукцион !
желающие увидеть вместо Неймара своё лицо, получают шанс ! )
adekvat
adekvat
сегодня в 04:15
Месси не вместился? Вроде взрослые люди, а мозгов кот наплакал.
Carradona
Carradona
сегодня в 01:47
Голубя поверх Неймара пусть набьёт
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:03
Встал вопрос, а на каком месте тела Ришарлисон набил лицо Неймара))) может на причинном? ))
Loko57
Loko57
вчера в 23:26
Очередной пиар от бразильца.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 23:20


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Puskas
Puskas ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:53
Оруу
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:47
Насчёт настройки про отсеивания новостей не знал. Спасибо. Я вас понял.
протон
протон
вчера в 22:40
Пойду ка сделаю тату с лицом Неймара на спине)
Asper
Asper ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:36
Действительно, по-моему больше на Паредеса похоже😂
Zak11
Zak11 ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 22:32
Ну я думаю Неймара не только Ришарлисон набил на теле. Теперь каждому по 30 кусков евро высылать? Мне кажется любой за такие бабки был бы готов набить и свести его лицо с тела)
Zak11
Zak11
вчера в 22:31
Мне кажется это тупой вброс жёлтой газетёнки британской. Не более.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:09
Да уж, набить свое же изображение - это вверх идиотизма
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:01
Неймар хотел быть в центре..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:48
мало похож...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 21:47
Быстро всем Соккером набиваем Нея себе на разные места. Разорим засранца!)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:45, ред.
Думаю Неймар ему точно не указ, это не Месси в сборной который пользуется высоким авторитетом, и может делать замечания даже которые не касаются футбола, неймар просто обычный 🐓
dok66
dok66
вчера в 21:44
Я бы тоже не хотел , чтобы мое лицо кто-то носил на своем теле . Неймар прав ,а 30 000 долларов - это просто прикол .
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ nice (раскрыть)
вчера в 21:26
Добрый вечер. Исправили, теперь у ставок такие статусы какие должны быть.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:22
Здравствуйте. Мы всегда стараемся отсеивать неправдоподобную информацию. Не всегда выходит не опубликовывать новости оказывающиеся неправдой, но это то что может случаться в спортивной прессе, насколько доверять тому или иному источнику или новости дело каждого. Напомню что можно сделать так что в новостях не будет мнений и слухов - пользователи имеют такую опцию.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:19
Вот это я понимаю,не куда девать деньги
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